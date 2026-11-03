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Günlük Burç Yorumuna Göre 4 Kasım Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 4 Kasım Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 4 Kasım Çarşamba günü burçları neler bekliyor?

İşte, 4 Kasım Çarşamba gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugünün kalbi ilişkiler alanında atıyor. Yedinci evinde geri geri yürüyen Venüs, öğleden sonra 13.30 civarında beşinci evindeki Jüpiter'le sekstil kuruyor ve bir süredir tıkanan bir konuşmanın kilidini neşeyle açıyor. Partnerli Koç, eski bir tartışmayı bir şakayla kapatabilir. Bekar Koç ise geçmişten tanıdığı birinin mesajına bu kez gülümseyerek bakabilir. Aslan'da Jüpiter'e yaklaşan Mars flörtte cesaretini artırıyor, yalnızca karşındakine de konuşma payı bırak.

Başak'taki Ay altıncı evinde dolaştığı için gün, yapılacaklar listesinin başında geçiyor. Sabah 08.50'de Güneş'le, 10.20'de Merkür'le kurulan sekstiller iş yerindeki pratik meseleleri hızla halletmene yardım ediyor. Bu saatten sonra Ay başka bir gezegene uğramadan yol aldığı için yeni bir işe imza atmak yerine elindekileri toparla. Burcundaki Satürn ve Neptün yorgunluk sinyali veriyorsa öğle arasını gerçekten mola olarak kullan.

Para tarafında akşam 17.30'da sekizinci evinde Güneş ile retro Merkür kavuşuyor. Ortak hesaplar, kart borcu ya da birine verdiğin bir sözle ilgili gerçek tablo netleşebilir. Paniğe gerek yok; ne gördüysen not al, kararı Merkür düz harekete geçtiğinde ver.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün en önemli cümleler karşındaki kişiden gelebilir. Yedinci evinde akşam 17.30'da Güneş ile retro Merkür buluşuyor. Partnerinin ya da iş ortağının uzun süredir aklından geçirdiği şey nihayet açık açık dile gelebilir. Duyduğun söz ilk anda keskin gelse de hemen savunmaya geçme. Dinlemek bugün senin en güçlü kozun.

Başak'taki Ay beşinci evini ısıtıyor, sabah saatlerinde Güneş ve Merkür'le kurduğu sekstiller de kalbini hafifletiyor. Partnerli Boğa için öğleden önce gönderilen kısa, tatlı bir mesaj günün havasını belirleyebilir. Bekar Boğa ise bir hobi ya da sanat ortamında gözüne kestirdiği birine ilk adımı atabilir. Bunu sabah yap, çünkü 10.20'den sonra Ay boşlukta kalıyor ve yeni başlangıçlar pek tutmuyor.

Gündelik düzende altıncı evindeki retro Venüs ile dördüncü evindeki Jüpiter'in sekstili, iş ile ev arasındaki dengeyi kolaylaştırıyor. Evden çalışmak ya da ailene bir saat ayırmak sana iyi gelir. İkinci evindeki retro Uranüs gelirde küçük dalgalanmalar yaratabilir, bütçeni esnek tut.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür bugün adeta yeniden doğuyor. Akşam 17.30'da altıncı evinde Güneş'le kavuşan retro Merkür, iş yükünü ve günlük rutinini dürüstçe görmeni sağlıyor. Hangi alışkanlık seni yoruyor, hangi görev aslında sana ait bile değil? Bu soruların cevabı bugün kendiliğinden gelir. Hemen yeni bir düzen kurmaya kalkma, şimdilik sadece fark et.

Ay Başak'ta, dördüncü evinde ilerlerken evdeki işler gündemde. Sabah yapılan bir aile konuşması ya da ev için alınacak bir karar beklediğinden kolay ilerler. Öğleye doğru tempo düşüyor; büyük alışverişleri ve ev sözleşmelerini bugüne sıkıştırma. Burcundaki retro Uranüs içindeki huzursuzluğu dürtse de kendine sakin bir akşam hakkı tanı.

Aşkta hava yumuşak. Beşinci evindeki retro Venüs, öğleden sonra üçüncü evindeki Jüpiter'le sekstil yapıyor. Eski bir flörtle esprili bir yazışma ya da partnerinle tanıştığınız günleri anmak yüzünü güldürebilir. Not, mektup, sesli mesaj… Kelimelerin bugün doğrudan kalbe dokunuyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, cüzdanın bugün biraz nefes alıyor. İkinci evinde Mars'la birlikte ilerleyen Jüpiter, öğleden sonra 13.30'da dördüncü evindeki retro Venüs'le sekstil kuruyor. Ev için ertelediğin bir harcamanın uygun bir yolunu bulabilir, aileden gelen bir destekle rahatlayabilirsin. Mars aynı evde hız kesmediği için ani bir alışveriş dürtüsü de hissedebilirsin. Sepete ekle ama ödemeyi yarına bırak.

Başak'taki Ay üçüncü evinde yazışmaları, telefonları ve kısa yolları çoğaltıyor. Kardeşinle, komşunla ya da yakın bir arkadaşınla konuşmak için en verimli saatler sabahın ilk yarısı. Öğleden sonra Ay boşlukta kalıyor; bir başvuru göndermek ya da önemli bir e-posta yazmak için sabahı kullan.

Kalbine gelirsek, beşinci evinde akşamüstü buluşan Güneş ve retro Merkür aşka dair kafandaki senaryoyu netleştiriyor. Partnerli Yengeç, ilişkideki oyun ve keyif payını konuşmak isteyebilir. Bekar Yengeç ise geçmişte yarım kalan bir hikâyeye neden takıldığını bu akşam daha iyi anlayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, sahne bugün de senin! Burcunda yan yana ilerleyen Mars ve Jüpiter özgüvenini ve cesaretini ayakta tutuyor. Öğleden sonra 13.30'da Jüpiter, üçüncü evindeki retro Venüs'le sekstil yaparak sözlerine tatlı bir çekicilik katıyor. Bir ricada bulunmak, bir teklif sunmak ya da barışmak için mesaj atmak… Hangisini seçersen seç, karşındaki seni dinlemeye hazır.

Para konuları Başak'taki Ay ile ikinci evinde gündemde. Sabah Ay'ın Güneş ve Merkür'le kurduğu sekstiller, ev giderleri ile kişisel bütçen arasında makul bir orta yol bulmanı kolaylaştırıyor. Yatırım yapmak, yeni bir abonelik başlatmak ya da büyük bir alım için öğleden önceyi seç; günün ikinci yarısında Ay boşlukta.

Akşama doğru dördüncü evinde Güneş ve retro Merkür kavuşuyor. Ailenle ilgili bir konu, evdeki bir düzenleme ya da çocukluğuna dair bir anı zihnini meşgul edebilir. Bu akşam ışıkları kıs, evdekilerle sohbet et. Aşkta da sıcaklık evden geliyor: Partnerinle geçireceğin sakin bir gece, dışarıdaki parlak bir geceden daha değerli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve günün ilk saatlerinden itibaren ne istediğini daha net biliyorsun. 08.50'de Ay'ın Güneş'le, 10.20'de Merkür'le kurduğu sekstiller sabahı günün en verimli dilimi yapıyor. Listeni çıkar, en önemli iki işi öğleden önce bitir. Ay sonrasında boşlukta kalacağı için öğleden sonrası yeni bir başlangıç değil, düzen ve tamamlama zamanı.

Akşam 17.30'da üçüncü evinde Güneş ile retro Merkür kavuşuyor. Bir mesajı yanlış anladığını ya da kendi cümlenin yanlış anlaşıldığını fark edebilirsin. Yazışmaları baştan oku, gerekirse kısa bir telefonla düzelt. Kardeşlerinle ya da komşularınla ilgili açık kalan bir konu da bu akşam kapanabilir.

İkinci evinde geri hareket eden Venüs, on ikinci evindeki Jüpiter'le öğleden sonra sekstil yapıyor. Birikimlerine dair içini rahatlatan bir sezgi ya da geri dönen küçük bir para söz konusu olabilir. Aşkta kendine şefkatin arttıkça karşındakine de daha yumuşak davranıyorsun. Partnerli Başak eleştiri yerine teşekkürü seçerse akşam çok güzel geçer. Bekar Başak'ın kendini şımartması bile ilgi çekmeye yetiyor.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcunda geri geri yürüyen Venüs bir süredir kendine ayna tutmanı istiyordu. Bugün 13.30'da bu Venüs, on birinci evindeki Jüpiter'le sekstil kurarak aynadaki görüntüyü yumuşatıyor. Bir arkadaşının iltifatı, bir grubun seni hatırlaması ya da eski bir dostun aniden araması, kendini olduğundan daha az değerli gördüğün düşüncesini dağıtabilir.

Ay Başak'ta, on ikinci evinde dolaşırken iç dünyan daha sessiz. Kalabalık bir ortam yerine kısa bir yürüyüş, yalnız içilen bir kahve ya da erken bir uyku enerjini topluyor. Önemli toplantıları ve sunumları sabaha çekebiliyorsan çek; öğleye doğru Ay boşluğa düşüyor.

Maddi açıdan ikinci evinde akşam 17.30'da Güneş ve retro Merkür buluşuyor. Gözden kaçmış bir fatura, eksik yatan bir ödeme ya da yeniden fiyat istemen gereken bir teklif ortaya çıkabilir. Yedinci evindeki Satürn ve Neptün ilişkilerde sınır çizmeye devam ettirdiği için partnerinle de para konuşman gerekebilir. Sakin bir tonla konuşursan sonuç lehine olur.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki en önemli buluşma senin burcunda. Akşam 17.30'da Güneş ile geri hareket eden Merkür burcunda kavuşuyor. Haftalardır kafanda dönen bir soru bu saatlerde cevabını bulabilir. Kim olduğunu, ne istediğini ve artık neyi istemediğini kendine itiraf etmek için güçlü bir an. Bu farkındalığı hemen herkese duyurmana gerek yok; Merkür düzelene kadar içinde olgunlaştır.

Başak'taki Ay on birinci evinde arkadaşlarını ve sosyal çevreni hareketlendiriyor. Sabah Ay'ın burcundaki Güneş ve Merkür'le yaptığı sekstiller, bir arkadaşınla dürüst ve rahatlatıcı bir sohbet getiriyor. Öğlenden itibaren Ay boşlukta; grup projelerinde yeni karar almak yerine konuşulanları not etmekle yetin.

Kariyerde onuncu evindeki Mars ve Jüpiter arkanda duruyor. Öğleden sonra Jüpiter'in Venüs'le kurduğu sekstil, perde arkasında yürüttüğün bir işin yukarıdan fark edilmesini sağlayabilir. Aşkta ise on ikinci evdeki retro Venüs sessiz duyguları çağırıyor. Söyleyemediklerini bu akşam bir kâğıda yazmak bile iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, yönetici gezegenin Jüpiter bugün yüzünü sana dönüyor. Dokuzuncu evinde Mars'la birlikte ilerleyen Jüpiter, öğleden sonra 13.30'da on birinci evindeki retro Venüs'le sekstil kuruyor. Eski bir arkadaşla konuşulan bir gezi, yarım kalmış bir kurs ya da uzaktaki bir tanıdıktan gelen haber yüzünü güldürebilir. Hayal kurmak için harika bir gün; bilet almayı birkaç gün sonraya bırakman yeter.

Başak'taki Ay onuncu evinde kariyer sorumluluklarını öne çıkarıyor. Sabahki uyumlu açılar yöneticinle ya da müşterinle yapacağın görüşmeyi kolaylaştırıyor. Önemli e-postalarını öğleye kadar gönder; öğleden sonra Ay boşlukta ve verilen kararlar sonradan değişebilir.

Akşam 17.30'da on ikinci evinde Güneş ve retro Merkür kavuşuyor. Gün boyu koşturmanın yorgunluğu akşam bir anda çökebilir. Kendini zorlamadan erken çekil, rüyalarına kulak ver. Aşkta yedinci evindeki retro Uranüs partnerinden beklenmedik bir öneri getirebilir; şaşırsan da hemen hayır deme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün stratejin konuşuyor. Onuncu evinde geri hareket eden Venüs, 13.30'da sekizinci evindeki Jüpiter'le sekstil kuruyor. Kariyerinde ortak kaynaklar, bir prim ya da yatırımla ilgili bir konu masaya gelebilir. Daha önce geri çevrilen bir talebi yeniden gündeme getirmek için doğru an. Mars da Jüpiter'in yanında olduğu için pazarlıkta kararlısın; yalnızca hırsının gölgesinde kalmamaya dikkat et.

Başak'taki Ay dokuzuncu evinde ufkunu genişletiyor. Sabahki sekstiller eğitim, seyahat ya da resmi bir konuda iyi haber getirebilir. Başvuruları ve imza gerektiren işleri öğleden önce tamamla, günün geri kalanında Ay boşlukta.

On birinci evinde akşam 17.30'da buluşan Güneş ve retro Merkür, çevrende kimin gerçekten yanında olduğunu gösteriyor. Bir grup sohbetindeki yanlış anlama bu akşam açıklığa kavuşabilir. Aşkta dördüncü evindeki Satürn ve Neptün ev hayatına dair hayallerini sorgulatıyor. Partnerinle geleceğe dair somut bir plan yapmak içini rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, iş hayatında bir ampul yanıyor. Akşam 17.30'da onuncu evinde Güneş ile retro Merkür kavuşuyor. Bir projenin neden ilerlemediğini ya da kariyerinde hangi yöne dönmek istediğini bu saatlerde net görebilirsin. Fikrini hemen yöneticine sunma; önce kendi notlarına yaz, Merkür düzeldiğinde çok daha ikna edici bir dille paylaşırsın.

Başak'taki Ay sekizinci evinde ortak para, borç ve vergi konularını gündeme getiriyor. Sabah 08.50 ile 10.20 arası, bir ödeme planı ya da partnerinle ortak bütçe konuşması için uygun bir zemin hazırlıyor. Bu saatlerden sonra Ay boşlukta kaldığı için kredi başvurusu gibi adımları yarına ertele.

Aşkta yedinci evindeki Mars ve Jüpiter ilişkine canlılık katmaya devam ediyor. Öğleden sonra Jüpiter'in dokuzuncu evindeki retro Venüs'le kurduğu sekstil, uzaktaki biriyle bağ kurmayı ya da partnerinle eski bir tatil hayalini yeniden konuşmayı kolaylaştırıyor. Burcundaki Plüton sana kendini yeniden tanımla diyor; bu yenilenmeyi ilişkine yansıtmaktan çekinme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün karşındaki kişiye bakmak kendine bakmak gibi. Ay Başak'ta, yedinci evinde ilerlerken partnerinin, iş ortağının ya da yakın bir dostunun ihtiyaçları öne çıkıyor. Ay'ın sabah Güneş ve Merkür'le kurduğu sekstiller bu ilişkilerde anlayışlı ve sakin bir konuşmaya imkân tanıyor. Söyleyeceğin önemli bir şey varsa sabahı kaçırma; öğleden sonra Ay boşlukta ve sözler havada kalabilir.

Akşam 17.30'da dokuzuncu evinde Güneş ve retro Merkür kavuşuyor. Bir eğitim, seyahat ya da inanç meselesi hakkındaki fikrin değişebilir. Belki ertelenen bir yolculuğun aslında sana zaman kazandırdığını fark edeceksin. Yol yalnızca biraz dolanıyor, inancını kaybetme.

Para tarafında sekizinci evindeki retro Venüs, 13.30'da altıncı evindeki Jüpiter'le sekstil yapıyor. Unuttuğun bir alacak geri dönebilir ya da iş yerinde ek bir kazanç fırsatı belirebilir. Yönetici gezegenin Neptün ikinci evinde geri hareket ettiği için harcamalarda hayalcilikten uzak dur ve rakamları kâğıda dök.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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