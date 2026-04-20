Sevgili Aslan, bugün kariyerinde parladığın ve statünü başarıyla taçlandırdığın bir dönemin kapılarını açıyorsun. Öyle ki Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber, yapacağın cesur hamleler bugün somut birer ödül ya da terfi alıyor. Toplum önündeki imajın hiç olmadığı kadar güven verici ve otoriter bir noktaya ulaşıyor. Belli ki artık sadece başlatmak sana yetmiyor. Artık başarıyı zirvede sabitlemek ve ismini markalaştırmak da istiyorsun.

Kariyerinde kriz yönetimi ve hızlı karar alma süreçleri, bugün üstlerin tarafından takdir edilen profesyonel bir duruşa dönüşüyor. Emek verdiğin işlerin meyvesini artık en üst kademeden toplama vaktin geldi. Görünen o ki statünü korumak ya da yükseltmek için yapacağın her türlü hamle, bugün Boğa burcunun o kalıcı ve sağlam enerjisiyle destekleniyor.

Peki ya aşk? İlişkinin geleceğini tüm dünyaya ilan etmek ya da ciddi bir resmiyete taşımak için harika bir gün. Özellikle de uzun süreli bir ilişkin varsa, partnerinle beraber hayalini kurduğun o sosyal statüyü veya birlikteliği mühürleyecek bir karar alabilirsin. İlişkinizi toplumsal bir zemine taşıyabilir, artık sahneye birlikte çıkabilirsin. Tabii bekar bir Aslan burcuysan, kariyer ortamında ya da çok prestijli bir mekanda tanışacağın biriyle arandaki çekim saniyeler içinde ciddiyete evrilebilir. Bugün senin için aşk, sadece bir duygu değil aynı zamanda bir gurur meselesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...