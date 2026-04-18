Sevgili Aslan, bugün iş yükünün fiziksel sınırlarını zorladığını hissedebilir ve bir anlık öfkeyle istifa etmeyi düşünebilirsin. Zira Mars ile Satürn kavuşumu, omuzlarındaki ağırlığı dayanılmaz kılabilir. Ancak bugün fevri kararlar almak yerine, görev dağılımını yeniden organize etmeli ve yapamayacağın işlere hayır demeyi öğrenmelisin. Bu kriz, senin kariyerindeki yönetim becerilerini test ediyor. İşi bırakmak değil de işi yönetmek üzerine kafa yormalısın.

Maddi anlamda ise çok çalışıp az kazandığını düşündüğün bir evre olabilir. Ancak bugün gösterdiğin sabır ve disiplin, önümüzdeki aylarda alacağın ödülün bedeli niteliğinde. Kariyerindeki tıkanıklığı aşmak için teknolojik ve hızlı çözümler üretmeye odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında günlük rutindeki küçük bir tartışmanın, kimin güçlü olduğunu kanıtlamaya çalıştığınız bir savaşa dönüşme riski var. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle her konuda mutabık olmak zorunda olmadığını kabul etmelisin. Belki de farklılıklardır, sizi özel kılan. Ama bekar bir Aslan burcuysan, bugün yeni bir tanışma yerine, iş ortamındaki kararlı duruşundan etkilenecek sessiz hayranını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...