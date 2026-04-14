Sevgili Aslan, bugün Merkür Koç geçişiyle beraber, eğitim hayatında ya da akademik kariyerinde bir süredir beklediğin o önemli onay veya sertifika haberi kapını çalabilir. Eğer bir dil öğrenmek, yurt dışı bağlantılı bir işe başvurmak ya da hukuksal bir süreci sonuçlandırmak gibi bir niyetin varsa, bugün atacağın adımlar seni doğrudan sonuca götürecektir. Kendini geliştirmek istediğin o özel alanda, uzmanlarla yapacağın görüşmeler vizyonunu tamamen değiştirebilir.

İş hayatında ise yayıncılık, dijital pazarlama veya ticaretle uğraşıyorsan, markanı çok daha geniş kitlelere duyuracak o cesur hamleyi yapma vaktin geldi. Herkesin yerel krizlere takıldığı bu dönemde, sen sınır ötesini hedefleyip yeni bir pazar payı elde etmek için harekete geçebilirsin. Özellikle medya veya teknoloji odaklı bir girişim planın varsa, bugün rakiplerinden hızlı olmalısın!

Peki ya aşk? Bugün uzaklarda yaşayan biriyle arandaki diyalog ciddiyete binebilir ya da partnerinle birlikte çıkacağın o büyük keşif yolculuğunun biletlerini alabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki inanç ve dünya görüşü farklarını konuşarak birbirinize daha net bir yerden bağlanacaksınız. Çünkü birbirinizi anlayacak ve saygı duyacaksınız. Bekar bir Aslan burcuysan, bugün bir eğitim ortamında ya da kültürel bir seyahat esnasında, hayata olan tutkusu ve cesur fikirleriyle seni etkileyecek vizyoner ruhla karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…