Sevgili Aslan, bugün hayatın en mahrem ve en derin sularında yıkanarak arınmaya hazırlanıyorsun. Ortaklı kaynaklar, miraslar veya finansal paylaşımlar konusunda yaşadığın o katı süreç, yerini daha esnek ve şifalı bir akışa bırakıyor. Başkalarından beklediğin o maddi desteğin, en naif ve beklemediğin bir kanaldan gelişi seni şaşırtabilir. Bugün sadece paranı değil, ruhundaki o derin korkuları ve arzuları da dönüştürme gücüne sahipsin.

İş hayatında ise bugün krizlerden beslenmek yerine, şifalandıracak bir estetik dokunuş yapacaksın. Finansal bir ortağın veya destekçinin sana sunduğu imkanlar, yaratıcı projelerini hayata geçirmen için gereken o büyülü anahtarı sana teslim edebilir. Bugün gizli yürüttüğün pazarlıklarda veya stratejik iş birliklerinde mantığın ötesine geçen sezgisel bir güçle hareket edeceksin. Elindeki kaynakları sadece büyütmek değil, onları bir sanat eserine dönüştürmek senin elinde. İşte bunu sakın unutma!

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün tutku, yerini ruhsal bir erimeye ve tam bir teslimiyete bırakıyor. Bekar bir Aslan burcuysan, gizemli ve derinliği olan birine karşı açıklayamadığın bir çekim hissedebilir, onun ruhundaki o yaralı ama parlak yanı şifalandırmak isteyebilirsin. İlişkisi olanlar için ise partnerle yaşanacak o en derin mahremiyet, birbirinizin ruhuna dokunmak ve tüm yaraları aşkla sarmak anlamına gelecek. Yani bugün aşk senin için, iki tenin ötesinde iki ruhun birleşmesi demek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…