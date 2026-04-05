Sevgili Aslan, bugün yönetici gezegenin Güneş ve Jüpiter ile yaptığı bu kare açı, seni iş ortamında adeta bir kahramana dönüştürmek istiyor. Haftaya aşırı yoğun bir tempo ile başlayabilirsin. Üzerine çok fazla sorumluluk alma eğilimindesin ancak her şeye yetişirim derken kaliteden ödün verme riskin var. Kariyerinde mükemmeliyetçi tavrın, iş arkadaşlarınla aranda ego savaşlarına neden olabilir.

Tabii bu arada günlük iş düzenin konusunda aşırılıklardan kaçınmalısın. Çok çalışmak kadar, verimli çalışmak da bugün senin için bir başarı kriteri olmalı. Ayrıca yeni bir iş teklifi veya proje gelirse, hemen 'evet' demeden önce altından kalkıp kalkamayacağını iki kez düşün. Bugün senin için yönetme değil, uygulama becerini gösterme günü.

Peki ya aşk? Bugün aşkı biraz iş gibi görebilirsin, yani görev odaklı ve planlı olabilirsin. Bekar bir Aslan isen günlük koşturmacan içinde karşına çıkan biriyle ciddi bir diyalog kurabilirsin. İlişkisi olan Aslanlar için ise günün yorgunluğunu partnerden çıkarmamak önemli. Küçük jestlerle günü kurtarabilirsin. Akşam saatlerinde birlikte spor yapmak veya yürüyüşe çıkmak aranızdaki elektriği olumluya çevirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…