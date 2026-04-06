Sevgili Aslan, bu Salı günü enerjini tamamen ustalık ve verimlilik alanına akıtıyorsun. Güneş ile Satürn desteğiyle, iş yerinde alt kadroları yönetmek, yeni bir çalışma düzeni kurmak veya hiyerarşiyi düzenlemek için harika bir gün. Kariyerinde yük olarak gördüğün işleri, pratik çözümlerle birer başarı hikayesine dönüştürebilirsin.

Bugün gösterişli sunumlardan ziyade, mutfaktaki işleyişin ne kadar tıkır tıkır işlediğiyle ilgileneceksin. Detaylara hakimiyetin, yöneticilerin gözünden kaçmayacak. Çalışma ortamında yarattığın bu düzen, önümüzdeki günlerde senin üzerindeki baskıyı büyük oranda hafifletecek. Disiplin bugün senin en şık aksesuarın.

Peki ya aşk? Aşkta bugün sadelik kazanıyor. Bekar bir Aslan burcu isen, günlük rutinlerin sırasında (belki bir spor salonunda veya markette) karşına çıkan birinin istikrarlı ilgisi dikkatini çekebilir. İlişkisi olan Aslanlar için ise partnerin sana sunduğu küçük ama hayat kolaylaştırıcı destekler, büyük aşk sözlerinden çok daha değerli gelecek. Birbirinizin hayatını kolaylaştırmak bugün aşkın en büyük kanıtı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…