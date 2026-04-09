Sevgili Aslan, bugün aşk senin için iki tenin ötesinde, iki ruhun birleşip tek bir şifada erimesi ve teslimiyet anlamına geliyor... Çünkü Venüs’ün en derin alanındaki geçişiyle birlikte tutku, yerini ruhsal bir iyileşmeye ve partnerinle kuracağın o en mahrem bağa bırakıyor. Birbirinizin tüm yaralarını sevgiyle sarıp sarmaladığınız, kelimelerin bittiği yerde kalplerin konuştuğu çok özel ve dönüştürücü bir gün seni bekliyor.

Tabii eğer bekar bir Aslan burcuysan, gizemli ve derinliği olan birine karşı açıklayamadığın bir çekim hissedebilir, ruhundaki o yaralı ama parlak yanı şifalandırmak isteyebilirsin. Bugün aşk senin için sadece bir heyecan değil, ruhsal bir arınma ve yeniden doğuş süreci olacak; dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...