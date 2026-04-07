Sevgili Aslan, bugün aşkta hayatını kolaylaştıracak, yapıcı ve son derece nazik destekler ön planda olacak. Bekar bir Aslan burcuysan, günlük hayatın keşmekeşi içinde karşına çıkan bir yabancının sıcaklığı ve düşünceli jestleri kalbini aniden yumuşatabilir. Hoş bir jest kısa süreli flörtleşmenin bile seyrini değiştirebilir.

Ama eğer bir ilişkin varsa, romantizm bugün ev işlerini paylaşmakta, iş stresinde birbirine omuz vermekte ve somut çözümler sunmakta saklı. Bugün aşk senin için, hayatın tüm yükünü büyük bir sevgiyle beraber sırtlanmak anlamına gelecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...