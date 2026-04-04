Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında mahremiyet ön planda. Bekar bir Aslan burcu isen duygularını saklamayı tercih edebilirsin. Sadece gerçekten güvendiğin kişilere kapını açabilirsin bugün! Gerçek aşk ve sıcaklık aradığın!

İlişkisi olan Aslanlar için ise ev içinde huzuru bulma zamanı. Partnerinle geçmişten gelen bir kırgınlığı sessizce ve sadece bir sarılmayla çözebilirsin. Görünen o ki bugün büyük sözlere değil, derin hislere ihtiyacın var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...