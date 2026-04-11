Sevgili Aslan, bugün zihnin sınırları aşıyor ve Mars Koç geçişiyle birlikte vizyonun adeta bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Hayata bakış açını tamamen değiştirecek, seni çok daha cesur ve atak kılacak o büyük uyanış bugün gerçekleşebilir. Yurt dışı bağlantıları veya akademik konular üzerinden motivasyonun yükseliyor. Aslında bugün, ruhunun gitmek istediği o uzak ve zafer dolu limanların kapısı aralanıyor!

Kariyerinde bugün sınırlarını global arenada genişletme ve ses getirme zamanı. Mars Koç enerjisi, uluslararası projelerde beklediğin o atak onayı bugün sana getirebilir. Finansal olarak uzaklardan gelecek bir kazanç veya vizyoner bir yatırımın hızla büyümesi seni ferahlatacak. Büyük resme odaklandığında, bereketi bizzat yöneteceksin.

Peki ya aşk? Bugün hiçbir şey aşka engel olamaz. Bekar bir Aslan burcuysan, maceracı ruhuyla seni kendine çeken cesur bir ruha kalbini kaptırabilirsin. İlişkisi olanlar için ise birlikte çıkılacak uzun bir yolculuk kararından söz etmeliyiz. Hayatını onun için ya da onunla birlikte değiştirmeye var mısın? Bu arada, yeni bir yolculuk, macera ve heyecan partnerinle arandaki ilişkiyi anbean güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…