Sevgili Aslan, bugün yönetim kurulu kararıyla gelen ani bir atama, terfi veya görev değişikliğiyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyorsun. Koç burcundaki Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, senin yöneten tarafını ön plana çıkarırken, bir süredir beklediğin resmi otoritenin onayını da beraberinde getiriyor. Eğer bir kurumda yerini sağlamlaştırmak veya ünvanını tescil ettirmek istiyorsan, bugün sistem seni tam da hedeflediğin koltuğa oturtmak için harekete geçecek. Sen de bu şansı kaçırmamak için odaklanmalısın!

Finansal alanda ise bu yeni statünün getireceği ek ödemeler, tazminatlar veya resmi kazançlar bugün netleşebilir. Üst düzey yöneticilerle yapacağın kısa ama etkili görüşme, bütçendeki tüm pürüzleri giderip seni çok daha güçlü bir yatırımcı pozisyonuna taşıyabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün toplumsal prestij getirecek, herkesin konuşacağı bir evlilik veya nişan planı gündeme gelebilir. Bu karar, senin sosyal statünü yukarı çekecek bir adıma dönüşse de dikkatli olmalısın, zira göz önünde olmanın da zorlukları var. Ama bekar bir Aslan burcuysan, bugün prestijli bir ortamda tanışacağın, duruşuyla sana saygı uyandıracak ve hayatına vizyon katacak güçlü yabancıyla arandaki çekim gizli bir yakınlaşma ve sırları beraberiden getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...