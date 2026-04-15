Sevgili Aslan, bugün ikili ilişkilerinde, ortaklıklarında ve sözleşmelerinde bir 'yeniden yapılanma' dönemine giriyorsun. Eğer iş ortağınla ya da danışmanlık aldığın bir yerle ilgili yol ayrımına geldiysen, bugün kendi şartlarını dayatarak masadan kazanan taraf olarak kalkabilirsin. Karşı tarafın ne düşündüğünden ziyade, senin bağımsızlık alanının ne olacağı önem kazanıyor. Bir süredir seni baskılayan o imza ya da anlaşmayı bugün kendi lehine revize etme şansın oldukça yüksek.

Rakiplerinin hamlelerini önceden sezip, onları kendi stratejinle oyun dışı bırakabilirsin. Bugün hayatındaki 'gereksiz' insanları ve iş birliklerini ayıklamak için müthiş bir kararlılığa sahipsin. Taşınma ya da yerleşik düzenini ilgilendiren bir kontrat meselesi varsa, bugün en doğru şartları yakalayabilirsin. Görünen o ki, bugün kurduğun her yeni bağ, senin gelecekteki kaleni inşa edecek kadar sağlam olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün 'ego savaşları' değil, 'güç birliği' kazanıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber hayatınıza dair çok büyük bir kararın (nişan, evlilik ya da ortak mülk) altına imza atabilirsiniz. Bekar bir Aslan burcuysan, bugün senin tam zıttın karakterde, atak ve ne istediğini bilen o özel kişinin radarına girebilirsin; bu aşk sana hayatın o savaşçı ama heyecanlı yanını yeniden hatırlatacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…