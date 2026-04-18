Sevgili Aslan, bugün günlük rutindeki küçük bir tartışmanın, kimin daha güçlü olduğunu kanıtlamaya çalıştığın bir savaşa dönüşme riski var. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle her konuda mutabık olmak zorunda olmadığını kabul etmelisin. Bir düşünsene, belki de farklılıklar sizi özel kılıyordur...

Öte yandan bekar bir Aslan burcuysan, bugün yeni bir tanışma yerine, iş ortamındaki kararlı ve otoriter duruşundan derinden etkilenen sessiz bir hayranını fark edebilirsin. Gözlerini dört aç. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…