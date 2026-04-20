Sevgili Aslan, bugün ilişkinin geleceğini tüm dünyaya ilan etmek ya da beraberliğinizi ciddi bir resmiyete taşımak için gökyüzünden tam destek alıyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber hayalini kurduğun toplumsal statüyü resmileştirecek bir karar alabilir, artık sahneye birlikte çıkmanın gururunu yaşayabilirsin.

Ama bekar bir Aslan burcuysan, prestijli bir mekanda veya iş ortamında tanışacağın biriyle arandaki güçlü çekim saniyeler içinde ciddiyete evrilebilir. Bugün aşk senin için hem bir tutku hem de bir gurur meselesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...