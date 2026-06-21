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Akrep Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta başı Güneş ile Neptün karesi ortaklı projelerde, miras konularında veya eşinin finansal durumunda bazı yanılsamalar yaşayabileceğini gösteriyor. Verilen sözlerin altının boş çıkması veya gizli kalan borçların su yüzüne çıkması seni hayal kırıklığına uğratabiliyor. Bu süreçte kimseye körü körüne güvenmeyip belgelerle ilerlemek seni büyük bir krizden koruyor.

Hafta ortasında Mars ile Jüpiter altmışlığı kriz anlarında gösterdiğin efsanevi cesareti arşa çıkararak küllerinden doğmanı sağlıyor. Kredi çekmek, burs bulmak veya tıkandığın bir maddi konuda yepyeni bir destek bulmak için hızlıca harekete geçiyorsun. Risk alarak attığın bu adımlar, mevcut düğümleri çözerek sana derin bir nefes aldırıyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Güneş ile Chiron altmışlığı ilişkilerdeki derin güven problemlerini ve mahremiyet korkularını şifalandırmanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerine karşı ördüğün kalın duvarları yavaşça indirip en derin yaralarını paylaşarak beraberliğinizi ruhsal bir boyutta sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, aldatılma veya terk edilme korkusu yüzünden aşktan kaçan tarafını iyileştirip kendini gerçek bir paylaşıma ilk defa bu kadar hazır hissediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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