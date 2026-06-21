Sevgili Akrep, bu haftaya Güneş ile Chiron altmışlığının getirdiği ruhsal rehabilitasyon enerjisiyle başlayarak duygusal savunma mekanizmalarını bütünüyle gevşetiyorsun. Kontrolü elden bırakmaktan korktuğun için sabote ettiğin ilişkileri fark edip şeffaf bir sevgiye izin vermek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Teslimiyet arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinin seni gerçekten anladığını hissedip geçmişteki şüpheciliğini bir kenara bırakarak beraberliğinizi sarsılmaz bir güvenle köklendiriyorsunuz. Maskesiz yapılan bu paylaşımlar aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, sırları olan ve seni dedektifliğe zorlayan karanlık profilleri bütünüyle reddediyorsun. Sana şeffaflık vadeden, dürüst ve yaralarını sarmayı bilen bir karakter ruhunu bütünüyle dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…