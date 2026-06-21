Sevgili Akrep, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu üreme sistemi, bağırsak tembelliği ve alt batın bölgesinde yavaşlamalara neden olabiliyor. Lifli gıdalar ve bol sıvı tüketerek florana taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine rutin bir jinekolojik/ürolojik kontrol randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Venüs ile Satürn üçgeni ise kemik yoğunluğunu, saç ve tırnak sağlığını destekleyen mükemmel yapılandırıcı gücü devreye sokuyor. Kolajen takviyelerine ve saç bakımlarına yönelmek için harika olan bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…