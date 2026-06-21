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Akrep Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Akrep ve yükselen Akrep burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu haftaya Güneş ve Neptün karesinin getirdiği belirsiz sis perdesiyle başlayarak finansal beklentilerinde hayal kırıklıklarına karşı gardını alıyorsun. Söz verilen zamların ertelenmesi, ortaklı işlerdeki gelirlerin düşmesi veya aileden beklediğin maddi desteğin gelmemesi planlarını sekteye uğratabiliyor. Rakamları netleştirmeden büyük harcamalara girmemek, bu belirsiz dönemde bütçeni güvence altına almanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Jüpiter altmışlığı kriz yönetimindeki ustalığını arşa çıkararak seni mükemmel bir hayatta kalan yapıyor. İster işsizlik sürecini yönet ister borçlarını yapılandır, korkusuzca başvurduğun yeni fonlar, destek kredileri veya ek iş fırsatları karanlık tünelin sonundaki ışığı yakıyor. Stratejik olarak attığın bu cesur adımlar mi? İşte bu da sana beklediğin maddi çıkış yolunu yaratmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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