Sevgili Akrep, bu haftaya Güneş ve Neptün karesinin getirdiği belirsiz sis perdesiyle başlayarak finansal beklentilerinde hayal kırıklıklarına karşı gardını alıyorsun. Söz verilen zamların ertelenmesi, ortaklı işlerdeki gelirlerin düşmesi veya aileden beklediğin maddi desteğin gelmemesi planlarını sekteye uğratabiliyor. Rakamları netleştirmeden büyük harcamalara girmemek, bu belirsiz dönemde bütçeni güvence altına almanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Mars ile Jüpiter altmışlığı kriz yönetimindeki ustalığını arşa çıkararak seni mükemmel bir hayatta kalan yapıyor. İster işsizlik sürecini yönet ister borçlarını yapılandır, korkusuzca başvurduğun yeni fonlar, destek kredileri veya ek iş fırsatları karanlık tünelin sonundaki ışığı yakıyor. Stratejik olarak attığın bu cesur adımlar mi? İşte bu da sana beklediğin maddi çıkış yolunu yaratmanı destekliyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…