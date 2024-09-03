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Yusuf Dikeç'le Selfi Yapan Gence Sürpriz! "Bu Fotoğrafı Tamer Karadağlı Çekti Dersin"

Yusuf Dikeç'le Selfi Yapan Gence Sürpriz! "Bu Fotoğrafı Tamer Karadağlı Çekti Dersin"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.09.2024 - 11:38

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Yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda Yusuf Dikeç'le selfi yapan genç, Tamer Karadağlı'nın 'Ben çekeyim sizi' teklifini kabul etti. Dikeç ve genç kızın fotoğrafını çeken Karadağlı, 'Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti dersin.' diyerek güldü. 

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Yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyona pek çok ünlü isim katıldı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda elde ettiği başarı ve duruşuyla dünya çapında ün sahibi olan Yusuf Dikeç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da resepsiyona katılanlar arasında yer aldı.

Yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyona pek çok ünlü isim katıldı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda elde ettiği başarı ve duruşuyla dünya çapında ün sahibi olan Yusuf Dikeç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da resepsiyona katılanlar arasında yer aldı.

Yusuf Dikeç'le selfi yapan genci gören Karadağlı "Ben çekeyim sizi" diyerek ikilinin fotoğrafını çekti. Karadağlı'nın "Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti dersin." ifadeleri üzerine gülüşme yaşandı.

Yusuf Dikeç'le selfi yapan genci gören Karadağlı "Ben çekeyim sizi" diyerek ikilinin fotoğrafını çekti. Karadağlı'nın "Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti dersin." ifadeleri üzerine gülüşme yaşandı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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