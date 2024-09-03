Yusuf Dikeç'le Selfi Yapan Gence Sürpriz! "Bu Fotoğrafı Tamer Karadağlı Çekti Dersin"

Yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda Yusuf Dikeç'le selfi yapan genç, Tamer Karadağlı'nın 'Ben çekeyim sizi' teklifini kabul etti. Dikeç ve genç kızın fotoğrafını çeken Karadağlı, 'Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti dersin.' diyerek güldü.