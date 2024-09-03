Yusuf Dikeç'le Selfi Yapan Gence Sürpriz! "Bu Fotoğrafı Tamer Karadağlı Çekti Dersin"

Yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyonda Yusuf Dikeç'le selfi yapan genç, Tamer Karadağlı'nın 'Ben çekeyim sizi' teklifini kabul etti. Dikeç ve genç kızın fotoğrafını çeken Karadağlı, 'Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti dersin.' diyerek güldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay'da düzenlenen resepsiyona pek çok ünlü isim katıldı. Paris 2024 Olimpiyatları'nda elde ettiği başarı ve duruşuyla dünya çapında ün sahibi olan Yusuf Dikeç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da resepsiyona katılanlar arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yusuf Dikeç'le selfi yapan genci gören Karadağlı "Ben çekeyim sizi" diyerek ikilinin fotoğrafını çekti. Karadağlı'nın "Bu fotoğrafı da Tamer Karadağlı çekti dersin." ifadeleri üzerine gülüşme yaşandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın