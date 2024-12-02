Yevmiyeli Çalışarak 3 Çocuğuna Bakan Babanın Şefkati Yürekleri Isıttı: "Boğazlarından Haram Lokma Geçirmedim"

İzmir’de yevmiye usulü çalışarak 3 çocuğunu mutlu etmeye çalışan babanın mücadelesi sosyal medyada gündem oldu. İşten döndükten sonra okuldan gelecek olan çocuklarına yemek hazırlayan baba, 'Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim.' dedi. İnsanlardan tek isteğinin bir sigortalı iş olduğunu söyleyen baba, 'Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.