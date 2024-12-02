Yevmiyeli Çalışarak 3 Çocuğuna Bakan Babanın Şefkati Yürekleri Isıttı: "Boğazlarından Haram Lokma Geçirmedim"

İzmir’de yevmiye usulü çalışarak 3 çocuğunu mutlu etmeye çalışan babanın mücadelesi sosyal medyada gündem oldu. İşten döndükten sonra okuldan gelecek olan çocuklarına yemek hazırlayan baba, 'Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor. Bu hayatı ben istemedim. Bu hayatı hep zorluklarla yaşadım, yine de Allah'a şükürler olsun, çocuklarımın boğazından haram lokma geçirmedim.' dedi. İnsanlardan tek isteğinin bir sigortalı iş olduğunu söyleyen baba, 'Çocuklarımın sağlıkları, gelecekleri için çalışmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.
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İzmir'de yevmiye usulü çalışarak 3 çocuğuna bakmaya çalışan babanın hayat mücadelesi sosyal medyada gündem oldu.
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İşten döndükten sonra çocuklarına sevdiği yemekleri yapan baba, "Onların o sevincini görmek, benim bütün yorgunluğumu alıyor." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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