Vedat Milor'un Kızdığı Lahmacuncuya Destek: Vatandaşlar Dükkana Akın Etti

Ünlü gurme Vedat Milor'un geçtiğimiz günlerde bir lahmacuncuyla yaşadığı tartışma sosyal medyanın gündemine otururken, Milor'un azarladığı esnafa vatandaşlardan destek geldi. Milor'un 'İstanbul'daki en iyi lahmacuncu' dediği ancak izinsiz şekilde görüntülerinin alınmasına tepki gösterdiği esnafın dükkanına giden bir içerik üreticisi, 'İnsanlar İstanbul'un dört bir yanından destek amaçlı akın etmişler, o yüzden 40 dakika bekledik.' dedi.
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YouTube kanalında ülkenin farklı noktalarındaki lezzetleri keşfederek, vatandaşlara aktaran ünlü gurme Vedat Milor, gittiği lahmacun mekanında izinsiz görüntülerinin çekilmesi sebebiyle işletme sahibiyle tartışma yaşamıştı.
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Milor'un tartışma yaşadığı lahmacuncuya giden içerik üreticisi genç kadın, "İnsanlar İstanbul'un dört bir yanından destek amaçlı akın etmişler, o yüzden 40 dakika bekledik." dedi.
İşte o video; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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Vedat milor'un yanındayız, siz işletmecinin yanında durun viral oldu ya sırf paylaşım için desteklermiş gibi yapın 😒
Domuz eti haram diyenlerin domuz eti satan yere destek verildiği bir ülkedeyiz. Gayet normal.