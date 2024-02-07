Yerli John Wick'ten Motivasyon Konuşması: 'Şu Yaşa Gelmişsin Hala Çalışıyorsun, Hayat Kısa'

Dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves'e olan benzerliği ile 'Yerli John Wick' olarak bilinen ve sosyal medyada da bu şekilde isimler kullanan Konyalı öğretmen Ömer Aslan'dan motivasyon konuşması geldi.
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Ömer Aslan o videosunda, 'Şu yaşa gelmişsin hala çalışıyorsun. Bir ev alacağım, bir araba alacağım diye kazandığın parayı sıktın, harcamadın. Geriye dönüp baktığında hayat bitmiş, ayvayı yemişsin. Tamam, çalışmak güzel, çalışan demir pas tutmaz ama biraz kendine çalış, biraz kalbine keyfine, gezmeye, sağlığına, mutluğuna çalış. Hayat kısa kuşlar uçuyor. Ne sultanlar, padişahlar gelip gitmiş, hiçbir diğer tarafa hiçbir şey götürememiş. Kendine bir çizgin olsun ve de ki; my life, my rules. Hayat güzel, kendinizi sevin, kendinize vakit ayırın" dedi.
Ömer Aslan o videosunu ise, "Hayat kısa. Çalışalım ama biraz da sağlığımıza mutluluğunuza çalışıp harcayalım" sözleriyle paylaştı.
İşte yerli John Wick'in o motivasyon konuşması: 👇
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