Görüş Bildir
Haberler
Video
Yere Çorap Koyup Ev Halkının Ne Zaman Fark Edeceğini Deneyen Kadın Ev Hanımlarının Yaralarına Parmak Bastı

Yere Çorap Koyup Ev Halkının Ne Zaman Fark Edeceğini Deneyen Kadın Ev Hanımlarının Yaralarına Parmak Bastı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 15:54

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde, ev işlerinin yükü genellikle tek bir bireyin omuzlarına yüklenir. Bu durum zamanla, ev işlerinin tek bir kişinin sorumluluğu gibi algılanmasına neden olur ve ev içinde yaşanan düzensizlik ya da problemler diğerleri tarafından görmezden gelinir.

Hatta geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkeklerin ev işlerine fazla yardım etmesinin 'fıtrata ters' olduğunu söylemişti;

İçeriğin Devamı Aşağıda

'petekkaman' isimli bir kadın, yere bir çorap bırakarak ev halkının çorabı kaldırıp kaldırmayacağını görmek istedi.

'petekkaman' isimli bir kadın, yere bir çorap bırakarak ev halkının çorabı kaldırıp kaldırmayacağını görmek istedi.

Çorabı günlerce kimse fark etmeyince, deney de sessiz sedasız bitmiş oldu.

Çorabı günlerce kimse fark etmeyince, deney de sessiz sedasız bitmiş oldu.

İşte o deney;

Aynı problemden muzdarip olanlardan da yorumlar geldi;

Aynı problemden muzdarip olanlardan da yorumlar geldi;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?