Yere Çorap Koyup Ev Halkının Ne Zaman Fark Edeceğini Deneyen Kadın Ev Hanımlarının Yaralarına Parmak Bastı

Ülkemizde, ev işlerinin yükü genellikle tek bir bireyin omuzlarına yüklenir. Bu durum zamanla, ev işlerinin tek bir kişinin sorumluluğu gibi algılanmasına neden olur ve ev içinde yaşanan düzensizlik ya da problemler diğerleri tarafından görmezden gelinir.
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'petekkaman' isimli bir kadın, yere bir çorap bırakarak ev halkının çorabı kaldırıp kaldırmayacağını görmek istedi.
Çorabı günlerce kimse fark etmeyince, deney de sessiz sedasız bitmiş oldu.
İşte o deney;
Aynı problemden muzdarip olanlardan da yorumlar geldi;
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