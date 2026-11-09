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Balığın İçinden Çıkan Bu Organı Servete Dönüştürdüler

Balığın İçinden Çıkan Bu Organı Servete Dönüştürdüler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 12:40
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Brezilya'nın Maranhão eyaletindeki bir şirket, balığın yüzme kesesini kurutup Asya'ya ihraç ediyor. Çorbalarda ve kozmetik sanayisinde kullanılan bu ürün, şirkete her ay 600 bin real (yaklaşık 5,5 milyon TL) ciro kazandırıyor.

İşte detaylar...

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Kurutulan yüzme kesesi, Çin ve çevre ülkelerde değerli bir hammaddeye dönüşüyor.

Kurutulan yüzme kesesi, Çin ve çevre ülkelerde değerli bir hammaddeye dönüşüyor.

Yüzme kesesi, balığın suda yüzmesine yardımcı olan bir iç organ. Balıktan çıkarılıp temizlenen ve kurutulan kese, sektörde 'grude' adıyla biliniyor. Çin ve çevre ülkelerde geleneksel çorbalarda ve dermokozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Fiyatı kesenin büyüklüğüne, balığın türüne ve kurutmanın kalitesine göre değişiyor. Bazı kategorilerde kilosu binlerce reali buluyor.

Kauan Pescados, bu ürünü ihraç etme izni alan Maranhão'daki ilk şirket oldu.

Kauan Pescados, bu ürünü ihraç etme izni alan Maranhão'daki ilk şirket oldu.

São José de Ribamar'daki şirket, Asya'ya üçüncü sevkiyatını hazırlıyor. Odak noktası, Maranhão kıyılarında avlanan pescada-amarela balığının kesesi. Şirketin sahibi Geanilton Fernandes, 'Bu türün yüzme kesesi çok kaliteli ve uluslararası pazarda oldukça değerli' diyor.

Daha önce Maranhão'da çıkan keseler, başta Pará olmak üzere başka eyaletlerdeki şirketler ve aracılar üzerinden yurt dışına satılıyordu. Kauan Pescados artık ürünü kendi adıyla ihraç ediyor.

Fabrikanın ihracat izni alabilmesi sekiz yıl sürdü.

Fabrikanın ihracat izni alabilmesi sekiz yıl sürdü.

Fernandes, keseyi kurutmayı yaklaşık 15 yıl önce amcasından öğrendi. Bu iş onu önce eyalette kese alıcısı yaptı, ardından kendi fabrikasını kurdu.

Fabrika yaklaşık sekiz yıldır faaliyette, ihracat izni ise ancak sağlık kurallarına uyum sağlandıktan sonra çıktı. Küçük işletmelere destek veren Sebrae, şirketle yaklaşık yedi yıldır çalışıyor ve fabrikanın yapısını, satış ve ihracat süreçlerini düzenlemesine yardımcı oldu. Fernandes, 'İzni alana kadar sekiz yıl boyunca çok mücadele ettik' diye konuştu.

Şirket 2027'den itibaren Japonya ve Güney Kore'de de alıcı arayacak.

Şirket 2027'den itibaren Japonya ve Güney Kore'de de alıcı arayacak.

Sebrae, 2027'den itibaren şirketin ürün yelpazesini genişletmesine ve bu iki ülkede yeni alıcılar bulmasına odaklanacak. Şirket aynı fabrikada iç piyasaya balık eti satmayı da planlıyor.

Fernandes, ihracatın hâlâ kısmen başka eyaletlerin lojistiğiyle yapıldığını söylüyor. Ona göre kargoların doğrudan Maranhão'dan çıkabilmesi için altyapının gelişmesi gerekiyor, bu da eyaletteki balıkçılara ve diğer girişimcilere de fayda sağlayacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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