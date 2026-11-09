Balığın İçinden Çıkan Bu Organı Servete Dönüştürdüler
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Brezilya'nın Maranhão eyaletindeki bir şirket, balığın yüzme kesesini kurutup Asya'ya ihraç ediyor. Çorbalarda ve kozmetik sanayisinde kullanılan bu ürün, şirkete her ay 600 bin real (yaklaşık 5,5 milyon TL) ciro kazandırıyor.
İşte detaylar...
Kurutulan yüzme kesesi, Çin ve çevre ülkelerde değerli bir hammaddeye dönüşüyor.
Kauan Pescados, bu ürünü ihraç etme izni alan Maranhão'daki ilk şirket oldu.
Fabrikanın ihracat izni alabilmesi sekiz yıl sürdü.
Şirket 2027'den itibaren Japonya ve Güney Kore'de de alıcı arayacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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