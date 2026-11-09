Balığın İçinden Çıkan Bu Organı Servete Dönüştürdüler

Fernandes, keseyi kurutmayı yaklaşık 15 yıl önce amcasından öğrendi. Bu iş onu önce eyalette kese alıcısı yaptı, ardından kendi fabrikasını kurdu.

Fabrika yaklaşık sekiz yıldır faaliyette, ihracat izni ise ancak sağlık kurallarına uyum sağlandıktan sonra çıktı. Küçük işletmelere destek veren Sebrae, şirketle yaklaşık yedi yıldır çalışıyor ve fabrikanın yapısını, satış ve ihracat süreçlerini düzenlemesine yardımcı oldu. Fernandes, 'İzni alana kadar sekiz yıl boyunca çok mücadele ettik' diye konuştu.