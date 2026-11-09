Yıl Bitmeden Yapman Gereken Tek Şey: 2027 İş Fikrini 50 Günde Test Etmek

Basit bir sayfa, bir sosyal medya hesabı, müşterilerinizin bulunduğu bir mesaj grubu yeter. Ne sattığınızı, kaça sattığınızı açıkça yazın. 'İlgilenen yazsın' deyip bırakmayın. Ön sipariş alın, küçük bir kapora isteyin. Konuşmakla para vermek arasındaki fark, burada çok net ortaya çıkar.

Yüz kişi ilgilenip kimse para vermiyorsa bunu iyi okumak gerekir. On kişi ilgilenip üçü ödeme yapıyorsa o tablo çok daha umut vericidir. Hiç kimse ödeme yapmıyorsa üzülmeyin. Bunu öğrenmek size birkaç hafta ve küçük bir bütçeye mal oldu. Aynı şeyi bir yıllık kira kontratı imzaladıktan sonra öğrenseydiniz neler kaybedeceğinizi bir düşünün.

Yıllar önce tanıdığım bir genç, butik bir kafe açmak için uzun süre biriktirmişti. Kendisine dükkân tutmadan önce birkaç hafta boyunca hafta sonu pazarlarında ve iş merkezlerinin önünde küçük bir stantla kahve satmasını önerdim. Bir ayın sonunda yanıma geldi. İnsanlar kahvesini seviyordu, ama sabahın erken saatinde onun için sıraya girecek kadar değil. Öte yandan iki şirket, toplantıları için düzenli sipariş vermek istediklerini söylemişti. Kafeyi açmadı. Bugün şirketlere kahve hizmeti veriyor ve hayal ettiği işten çok daha iyi kazanıyor. Fikri ölmedi, sadece doğru adresini buldu.

Erken gelen bir 'hayır', geç gelen bir iflastan her zaman daha ucuzdur.

Yirmi beşinci günden sonra küçük ama eksiksiz bir deneme yapın. Gerçekten üretin, gerçekten teslim edin, parasını gerçekten tahsil edin. On ürün olabilir, beş müşteri olabilir, üç sipariş olabilir. Sayının önemi yok. Önemli olan işin baştan sona bir kez dönmesi.

Bu denemenin asıl değeri, kâğıt üzerinde hiç görünmeyen masrafları önünüze koymasıdır. Malzeme beklediğinizden geç gelir. Kargo düşündüğünüzden pahalıya patlar. Bir müşteri ürünü iade eder, bir başkası ödemeyi iki hafta geciktirir. Bunların hepsi bir araya gelince, hesap makinesinde güzel görünen kâr bir anda erir gider. Tek bir satıştan cebinize gerçekte ne kaldığını, bu denemeyi yapmadan bilemezsiniz.

Bir de şuna dikkat edin. O müşteriyi bulmak size neye mal oldu? Ne kadar reklam verdiniz, kaç telefon açtınız, kaç saatinizi harcadınız? Gelen müşteri bir kere alıp gitti mi, yoksa tekrar geldi mi? Sağlam bir iş, müşteriyi kazanmak için harcadığınızın, o müşteriden kazandığınızdan çok daha az olduğu iştir. Yirmi yıllık ticaret hayatımda gördüğüm en kalıcı işler, hep geri dönen müşterinin üzerine kuruldu.

Son on günü sahadan çekilip masaya oturmaya ayırın. Notlarınızı açın ve kendinize dürüst davranın. Bu dert gerçekten var mı? İnsanlar bunun için para veriyor mu? Para verenler geri geldi mi, çevresine söyledi mi? Her satıştan sonra cebimde anlamlı bir şey kalıyor mu? Müşterilerden en çok hangi soruyu, hangi şikâyeti duydum?

Bu aşamada insan kendini kandırmaya çok müsaittir. Sevdiğimiz fikri destekleyen her küçük işareti büyütür, işimize gelmeyenleri görmezden geliriz. Bir de 'elli gün emek verdim, şimdi bırakır mıyım' duygusu vardır. Oysa o elli günün bütün amacı, sizi çok daha büyük bir kayıptan korumaktı. Notlarınızı işle hiçbir ilgisi olmayan, size açık sözlü davranacak birine de gösterin. Dışarıdan bakan göz, içeriden görülmeyeni yakalar.

Rakamların ölçemediği bir soru daha var. Bu elli günde hangi işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadınız, hangisinde sürekli saate baktınız? Kendi işini kurmak uzun bir yol. Hesabı tutan ama sizi her gün biraz daha yoran bir iş, bir süre sonra yük olmaya başlar.