Yeni Doğum Yapan Anne, Bebeğine Çirkin Diyen Eşinin Kardeşine Karşı Lafı Gediğine Fena Oturttu!

Anne ve bebek arasındaki bağın; baba ve bebeğinkinden çok daha önce anne karnında gelişmeye başladığını biliyoruz. Bu yüzden olmalıdır ki, her anne daha bebeğini kucağına almadan, onunla yeri doldurulamaz bir sevgi ve şefkat bağıyla bağlanır. Bir anne, ona ve bebeğine gelebilecek her türlü zarardan da korumaya programlanmıştır.

Eve minik bir üyenin katılması, aile içi iletişimin de değişip çeşitlenmesine yol açar. Öyle ki geleneksel aile yapısında da çift, birbirlerine yaptıkları göndermeleri genellikle bebeğin huy ve tavırları üzerinden benzetme kurarak yaparlar.

@edagelincik isimli TikTok kullanıcısı, doğumdan sonra yaşadığı gülümseten bir anı ''İki eli kanda da olsa konu laf sokmak olunca kızlar'' notuyla paylaştı.