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Yeni Doğum Yapan Anne, Bebeğine Çirkin Diyen Eşinin Kardeşine Karşı Lafı Gediğine Fena Oturttu!

Yeni Doğum Yapan Anne, Bebeğine Çirkin Diyen Eşinin Kardeşine Karşı Lafı Gediğine Fena Oturttu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 15:06

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Anne ve bebek arasındaki bağın; baba ve bebeğinkinden çok daha önce anne karnında gelişmeye başladığını biliyoruz. Bu yüzden olmalıdır ki, her anne daha bebeğini kucağına almadan, onunla yeri doldurulamaz bir sevgi ve şefkat bağıyla bağlanır. Bir anne, ona ve bebeğine gelebilecek her türlü zarardan da korumaya programlanmıştır. 

Eve minik bir üyenin katılması, aile içi iletişimin de değişip çeşitlenmesine yol açar. Öyle ki geleneksel aile yapısında da çift, birbirlerine yaptıkları göndermeleri genellikle bebeğin huy ve tavırları üzerinden benzetme kurarak yaparlar.

@edagelincik isimli TikTok kullanıcısı, doğumdan sonra yaşadığı gülümseten bir anı ''İki eli kanda da olsa konu laf sokmak olunca kızlar'' notuyla paylaştı.

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@edagelincik isimli bir TikTok kullanıcısı, ''iki eli kanda bile olsa konu laf sokmak olunca kızlar'' diyerek doğumdan sonra yaşadığı gülümseten bir olayı paylaştı.

@edagelincik isimli bir TikTok kullanıcısı, ''iki eli kanda bile olsa konu laf sokmak olunca kızlar'' diyerek doğumdan sonra yaşadığı gülümseten bir olayı paylaştı.

Doğumun ardından anne, “Kız da çok çirkin aynı sana benziyor” diyen eşinin kardeşinin cümlesine “Çirkinse sizin tarafa çekmiştir.” diyerek karşılık verdi.

Doğumun ardından anne, “Kız da çok çirkin aynı sana benziyor” diyen eşinin kardeşinin cümlesine “Çirkinse sizin tarafa çekmiştir.” diyerek karşılık verdi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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