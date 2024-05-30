Yemekler de Müşteriler de Islandı: Bir Restoranda Alevli Yemek Gösterisi Yangın Sisteminin Gazabına Uğradı

Son dönemde restoranlarda bir sunum çılgınlığı var bildiğiniz üzere. Her restoran daha fazla dikkat çekeceği bir sunum biçimi geliştiriyor. Hatta bu durum resmen bir yarışa dönüştü. Bu yarışı başlatan da aslında Nusret oldu.
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Amerika'da bir restoran, müşterilerine alevli yemek gösterisi yapmak istedi.
Fakat gösteriyi biraz abartında yangın sitemi devreye girdi ve hem yemekler hem de müşteriler sırılsıklam oldu.
İşte o anlar;
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iyi halt yemisiniz🤣🤣🤣🤣
Çok alevli
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