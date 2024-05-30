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Yemekler de Müşteriler de Islandı: Bir Restoranda Alevli Yemek Gösterisi Yangın Sisteminin Gazabına Uğradı

Yemekler de Müşteriler de Islandı: Bir Restoranda Alevli Yemek Gösterisi Yangın Sisteminin Gazabına Uğradı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 15:00

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Son dönemde restoranlarda bir sunum çılgınlığı var bildiğiniz üzere. Her restoran daha fazla dikkat çekeceği bir sunum biçimi geliştiriyor. Hatta bu durum resmen bir yarışa dönüştü. Bu yarışı başlatan da aslında Nusret oldu.

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Amerika'da bir restoran, müşterilerine alevli yemek gösterisi yapmak istedi.

Amerika'da bir restoran, müşterilerine alevli yemek gösterisi yapmak istedi.

Fakat gösteriyi biraz abartında yangın sitemi devreye girdi ve hem yemekler hem de müşteriler sırılsıklam oldu.

Fakat gösteriyi biraz abartında yangın sitemi devreye girdi ve hem yemekler hem de müşteriler sırılsıklam oldu.

İşte o anlar;

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gmzebrkts

iyi halt yemisiniz🤣🤣🤣🤣

Mr Raven

Çok alevli

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