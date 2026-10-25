Brezilya İkinci Tur İçin Sandık Başında: Anketlerde Lula ile Bolsonaro Başa Baş
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Brezilya'da yaklaşık 159 milyon seçmen bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidiyor. Solcu Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva dördüncü kez seçilmeyi hedeflerken karşısında eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu, sağcı Senatör Flávio Bolsonaro bulunuyor. Seçime bir gün kala yayımlanan anketlerde iki aday arasındaki fark hata payının içinde kaldı. Ekonomi, güvenlik, yolsuzluk tartışmaları ve dış politika kampanyanın belirleyici başlıkları oldu.
Lula dördüncü dönemi istiyor.
Rakibi eski başkanın oğlu.
İlk turda sürpriz Bolsonaro'dan geldi.
Anketlerde fark hata payının içinde.
Lula güvenlikte tutum değiştirdi.
Güneydoğu seçimin kilit bölgesi.
Kampanya mitinglerde ve WhatsApp'ta sürdü.
Sonuç Washington ve Pekin ilişkilerini etkileyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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