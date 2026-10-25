Brezilya İkinci Tur İçin Sandık Başında: Anketlerde Lula ile Bolsonaro Başa Baş

Luiz Inácio Lula da Silva Brezilya siyasetinin son çeyrek yüzyılına damga vuran isimlerden biri. Metal işçiliğinden sendika liderliğine, oradan devlet başkanlığına uzanan kariyerinde ilk kez 2002'de seçilen Lula, 2003 ile 2010 arasındaki iki döneminde sosyal yardım programlarını genişletti ve emtia fiyatlarının yükseldiği bu yıllarda milyonlarca Brezilyalı yoksulluktan çıktı.

Lula'nın siyasi hayatı yolsuzluk soruşturmalarıyla da şekillendi. 2018'de hapse giren Lula'nın mahkûmiyet kararları 2021'de yargı sürecindeki hukuki sorunlar nedeniyle iptal edildi ve bir yıl sonra Jair Bolsonaro'yu yenerek yeniden devlet başkanlığına seçildi. Şimdi dördüncü dönemini kazanmak isteyen Lula, kampanyasında düşük gelirli kesimlere yönelik yardımları, çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sosyal hakların korunmasını öne çıkarıyor.