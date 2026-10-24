Gergin Geçen İstanbul Barosu Seçimlerinde Adaylardan Biri Kürsüye Gelerek Türkü Söyledi
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İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda avukat grupları arasında sloganlar nedeniyle başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Baro başkanlığı için yarışacak dokuz aday arasından seçim yapacak 68 bin 220 avukat, yarın sandık başına gidecek.
Gergin atmosferin seçim çalışmalarından kongre gününe dek sürdüğü ortamda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Adaylardan Gülbeyaz Karadeniz, kürsüde türkü söyledi.
İstanbul Barosu seçimlerinde başkan adayı olan Avukat Gülbeyaz Karadeniz, genel kurulda kürsüye çıkarak şarkı söyledi.
Salonda yumruklar konuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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