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Gergin Geçen İstanbul Barosu Seçimlerinde Adaylardan Biri Kürsüye Gelerek Türkü Söyledi

Gergin Geçen İstanbul Barosu Seçimlerinde Adaylardan Biri Kürsüye Gelerek Türkü Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 21:39
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İstanbul Barosu’nun 128. Olağan Genel Kurulu’nda avukat grupları arasında sloganlar nedeniyle başlayan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Baro başkanlığı için yarışacak dokuz aday arasından seçim yapacak 68 bin 220 avukat, yarın sandık başına gidecek.

Gergin atmosferin seçim çalışmalarından kongre gününe dek sürdüğü ortamda ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Adaylardan Gülbeyaz Karadeniz, kürsüde türkü söyledi.

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İstanbul Barosu seçimlerinde başkan adayı olan Avukat Gülbeyaz Karadeniz, genel kurulda kürsüye çıkarak şarkı söyledi.

Salonda yumruklar konuştu.

Salonda yumruklar konuştu.

9 adaylı seçimde günlerdir adayların karşılıklı açıklamaları ortamı gererken yarın yapılacak oy kullanma sürecinde de sinirlerin gerlieceği tahmin ediliyor. 

Bugün de bu gerginlik sebebiyle bir grup kürsüde açılan bir bayrak üzerine tepki göstermiş bu tepki yumruklu kavgaya dönmüştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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