Gergin Geçen İstanbul Barosu Seçimlerinde Adaylardan Biri Kürsüye Gelerek Türkü Söyledi

9 adaylı seçimde günlerdir adayların karşılıklı açıklamaları ortamı gererken yarın yapılacak oy kullanma sürecinde de sinirlerin gerlieceği tahmin ediliyor.

Bugün de bu gerginlik sebebiyle bir grup kürsüde açılan bir bayrak üzerine tepki göstermiş bu tepki yumruklu kavgaya dönmüştü.