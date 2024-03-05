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Yeliz Yeşilmen: 'Faturayı Erkek Ödesin, Daha Erkek Hisseder'

Yeliz Yeşilmen: 'Faturayı Erkek Ödesin, Daha Erkek Hisseder'

Canlı Yayın ilişki kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 13:34

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Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın TV8'de sunduğu Aramızda Kalmasın programına katılan şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, erkekler ile ilgili sözleriyle gündem oldu.

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"Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Öpüşerek çocuk olduğunu sanıyordum. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım" sözleriyle gündem olan Yeşilmen, TV8 yayınında da 'Faturaları erkek ödesin' dedi.

"Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Öpüşerek çocuk olduğunu sanıyordum. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım" sözleriyle gündem olan Yeşilmen, TV8 yayınında da 'Faturaları erkek ödesin' dedi.

Yeliz Yeşilmen o anlarda, "Ben mesela koltuk takımı, televizyon, alırım evime. İçimden geçen şeyleri alırım ama gider dediğim kısım yani fatura belki koltuk takımından daha az. Ama o ona sorumlulu vermek. Bilsin ki bu evin erkeği sensin, bu evin sorumluluğu sana ait. Belki ev alırım, ama sen bunun geçimini yapacaksın. Zaten o zaman onu daha erkek gibi hissettiren bir şey" dedi.

Yeliz Yeşilmen o anlarda, "Ben mesela koltuk takımı, televizyon, alırım evime. İçimden geçen şeyleri alırım ama gider dediğim kısım yani fatura belki koltuk takımından daha az. Ama o ona sorumlulu vermek. Bilsin ki bu evin erkeği sensin, bu evin sorumluluğu sana ait. Belki ev alırım, ama sen bunun geçimini yapacaksın. Zaten o zaman onu daha erkek gibi hissettiren bir şey" dedi.

İşte o anlar: 👇

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