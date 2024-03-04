Yayaya Yol Veren Araca Arkadan Çarpan Motosiklet Sürücüsün Hayatını Kaybettiği Feci Anlar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan feci olayda, Emrah Kırca isimli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
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Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen olayda, bir otomobil sürücüsü yaya geçidini kullanan yayaya yol verirken görülüyor.
Yayaya yol veren araca ise Emrah Kırca isimli motosiklet sürücüsü arkadan çarpıyor.
Çarpmanın etkisi ile ise motosiklet sürücüsü Emrah Kırca olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşanan o kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi: 👇
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