Yatak Odasında Dans Ederek Kocasına Cilve Yapan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadının tüm neşesi ile kocasına dans ettiği anlar görülüyor.
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Yatak odasında kocasına dans eden kadının o görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Birçok kişi yatak odasının mahrem olduğunu söyleyerek paylaşılan görüntülerden rahatsız olurken, yine birçok kişi de kadının kocasına yaptığı cilveyi beğendiğini belirtti.
İşte gündem olan o görüntüler: 👇
O videoya gelen yorumlar: 👇
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bu yeni nesili kimler yetiştiriyor anlamadımki ahlak edep ar namus şeref arkadaş hiçmi biri olmaz bir insanda genelevindeki kadınlar bile bunlardan daha şerefli
ulan, bu toplum değil mi düğün öncesi gelininle damadın donlarını yatak odasına sergi yapıp konu komşuya rehber eşliğinde tur düzenleyen.
feministler kudurdu
bozuk kaset gibisin. her yere aynı şeyi yazıp durmuşsun.