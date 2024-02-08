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Yatak Odasında Dans Ederek Kocasına Cilve Yapan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Yatak Odasında Dans Ederek Kocasına Cilve Yapan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Arya
Arya - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 17:33

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan görüntülerde, bir kadının tüm neşesi ile kocasına dans ettiği anlar görülüyor.

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Yatak odasında kocasına dans eden kadının o görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Yatak odasında kocasına dans eden kadının o görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kişi yatak odasının mahrem olduğunu söyleyerek paylaşılan görüntülerden rahatsız olurken, yine birçok kişi de kadının kocasına yaptığı cilveyi beğendiğini belirtti.

Birçok kişi yatak odasının mahrem olduğunu söyleyerek paylaşılan görüntülerden rahatsız olurken, yine birçok kişi de kadının kocasına yaptığı cilveyi beğendiğini belirtti.

İşte gündem olan o görüntüler: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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Murat

bu yeni nesili kimler yetiştiriyor anlamadımki ahlak edep ar namus şeref arkadaş hiçmi biri olmaz bir insanda genelevindeki kadınlar bile bunlardan daha şerefli

Genesis Yinesis

ulan, bu toplum değil mi düğün öncesi gelininle damadın donlarını yatak odasına sergi yapıp konu komşuya rehber eşliğinde tur düzenleyen.

Osman Elmallı

feministler kudurdu

Umut

bozuk kaset gibisin. her yere aynı şeyi yazıp durmuşsun.