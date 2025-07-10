Dolgu Kaydı: Dudak Dolgusu Yaptıran Bir Kadın Dudaklarının Geldiği Son Hali Paylaştı

Yıllardır değişmeyen güzellik kalıplarından biri dolgun dudak. Dudak dolgusu, günümüzde yaygınlaşan ve kolaylıkla uygulanabilen bir işlem haline geldi. Öyle ki, bir öğle yemeği molasında bile bu işlemi gerçekleştirmek mümkün hale geldi. Artık yalnızca dolgun dudaklar değil, istediğiniz biçimde dudaklara da sahip olabiliyorsunuz. Peki ya riskler? Daha önce Danla Bilic vücuduna yaptırdığı bir dolgunun kaydığını anlatmış ve bunu düzeltmek için biz dizi operasyon geçişmişti. Benzer bir olay bir sosyal medya kullanıcısının da başına geldi.

'mlk_melikemm' isimli içerik üreticisinin yıllar önce yaptırdığı dolgu, kayarak ağzının içine doğru yerleşti. İşlemi düzelttirmek için doktora gideceğini belirten kadın, dudağının geldiği hali göstererek insanları da bu konuda uyardı.