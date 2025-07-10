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Dolgu Kaydı: Dudak Dolgusu Yaptıran Bir Kadın Dudaklarının Geldiği Son Hali Paylaştı

Dolgu Kaydı: Dudak Dolgusu Yaptıran Bir Kadın Dudaklarının Geldiği Son Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 15:13 Son Güncelleme: 10.07.2025 - 15:23

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Yıllardır değişmeyen güzellik kalıplarından biri dolgun dudak. Dudak dolgusu, günümüzde yaygınlaşan ve kolaylıkla uygulanabilen bir işlem haline geldi. Öyle ki, bir öğle yemeği molasında bile bu işlemi gerçekleştirmek mümkün hale geldi. Artık yalnızca dolgun dudaklar değil, istediğiniz biçimde dudaklara da sahip olabiliyorsunuz. Peki ya riskler? Daha önce Danla Bilic vücuduna yaptırdığı bir dolgunun kaydığını anlatmış ve bunu düzeltmek için biz dizi operasyon geçişmişti. Benzer bir olay bir sosyal medya kullanıcısının da başına geldi. 

'mlk_melikemm' isimli içerik üreticisinin yıllar önce yaptırdığı dolgu, kayarak ağzının içine doğru yerleşti. İşlemi düzelttirmek için doktora gideceğini belirten kadın, dudağının geldiği hali göstererek insanları da bu konuda uyardı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Dolgu gibi estetik operasyonlar, yüz hatlarını belirginleştirmek ve genç bir görünüm elde etmek amacıyla sıklıkla tercih edilir.

Dolgu gibi estetik operasyonlar, yüz hatlarını belirginleştirmek ve genç bir görünüm elde etmek amacıyla sıklıkla tercih edilir.

Ancak bu işlemlerin bazı riskleri de göz ardı edilmemelidir. En yaygın tehlikelerden biri dolgunun zamanla yer değiştirmesi, yani kaymasıdır. Yanak, dudak veya çene gibi bölgelere enjekte edilen dolgu maddeleri, yanlış teknik, düşük kaliteli ürün veya sonradan oluşan travmalar nedeniyle yerinden kayarak asimetriye, şişliklere ve doğal olmayan bir görünüme yol açabilir. Estetik kaygıların ötesinde, bu durumlar bazen damar tıkanıklığı gibi ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Dolgu estetiği yaptırmadan önce uzman ve deneyimli bir doktor seçmek, uzun vadede bu risklerin önüne geçmek açısından büyük önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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