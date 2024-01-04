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Yanlış Perona Giren Yolcu, Sabiha Gökçen'i Birbirine Kattı: 'Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun?'

Yanlış Perona Giren Yolcu, Sabiha Gökçen'i Birbirine Kattı: 'Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun?'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 11:52

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olayda, yanlış perona giren bir yolcu güvenlik görevlisi ile tartıştı.

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Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı birbirine katan yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirildi.

Görevli memura “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Senin sülaleni bitireceğim” sözleri ile tehditler savurup ortalığı birbirine katan yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleştirildi.

İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre ise, olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre ise, olayın ardından havalimanı yetkilileri, taraflar arasındaki anlaşmazlığın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

İşte yaşanan o tartışma anları: 👇

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Nuray

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