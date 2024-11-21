onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Vücudunu Ateşe Vererek 'Wakesurf' Yaptı: Fransız Sporcunun Gösterisi Nefes Kesti

Vücudunu Ateşe Vererek 'Wakesurf' Yaptı: Fransız Sporcunun Gösterisi Nefes Kesti

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
21.11.2024 - 17:55

İçerik Devam Ediyor

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Fransız sporcu Noe Zmuda'nın vücudunu ateşe vererek ‘wakesurf’ yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Koruyucu kıyafetlerini yaktırdıktan sonra tekneden atlayan Zmuda, bir halat yardımıyla hız kazanarak suyun üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Alevler içinde takla atan sporcunun görüntüleri, izleyenlerin nefesini kesti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fransız sporcu Noe Zmuda'nın vücudunu ateşe verdikten sonra ‘wakesurf’ yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fransız sporcu Noe Zmuda'nın vücudunu ateşe verdikten sonra ‘wakesurf’ yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kurulan parkurda akrobatik hareketler yapan sporcunun alevler içerisindeki şovu izleyenlerin nefesini kesti.

Kurulan parkurda akrobatik hareketler yapan sporcunun alevler içerisindeki şovu izleyenlerin nefesini kesti.

İşte o görüntüler; 🎥

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Eray İspir
Eray İspir
Video Editörü
2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gur.ebrar34

bu tarz değişik eğlence anlayışını seviyorum yaşayabilen yaşasın bence :)

gnyy

😲 ciddi olamazsın. Adam cayır cayır yaktı kendini 🤣🤣