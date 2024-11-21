Vücudunu Ateşe Vererek 'Wakesurf' Yaptı: Fransız Sporcunun Gösterisi Nefes Kesti

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Fransız sporcu Noe Zmuda'nın vücudunu ateşe vererek ‘wakesurf’ yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Koruyucu kıyafetlerini yaktırdıktan sonra tekneden atlayan Zmuda, bir halat yardımıyla hız kazanarak suyun üzerinde akrobatik hareketler yaptı. Alevler içinde takla atan sporcunun görüntüleri, izleyenlerin nefesini kesti.
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Fransız sporcu Noe Zmuda'nın vücudunu ateşe verdikten sonra ‘wakesurf’ yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Kurulan parkurda akrobatik hareketler yapan sporcunun alevler içerisindeki şovu izleyenlerin nefesini kesti.
İşte o görüntüler; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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bu tarz değişik eğlence anlayışını seviyorum yaşayabilen yaşasın bence :)
😲 ciddi olamazsın. Adam cayır cayır yaktı kendini 🤣🤣