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Vefat Eden Babasının Saatini Doğum Günü Hediyesi Olarak Alan Genç Gözyaşlarına Boğuldu

Vefat Eden Babasının Saatini Doğum Günü Hediyesi Olarak Alan Genç Gözyaşlarına Boğuldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 15:52

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'@berkeasude' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, nişanlısına hayatının en anlamlı doğum günü hediyesini verdi.

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5 ay önce babasını bir trafik kazasında kaybeden Berke, o kazada kırılan saati onarılmış bir şekilde hediye olarak aldı.

5 ay önce babasını bir trafik kazasında kaybeden Berke, o kazada kırılan saati onarılmış bir şekilde hediye olarak aldı.

Nişanlısı ve annesi tarafından düşünülen anlamlı hediye karşısında gözyaşlarına boğulan gencin TikTok'ta paylaşılan görüntüleri viral oldu.

Nişanlısı ve annesi tarafından düşünülen anlamlı hediye karşısında gözyaşlarına boğulan gencin TikTok'ta paylaşılan görüntüleri viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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Maximilian Wagner

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah