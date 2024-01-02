Vefat Eden Babasının Saatini Doğum Günü Hediyesi Olarak Alan Genç Gözyaşlarına Boğuldu

'@berkeasude' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, nişanlısına hayatının en anlamlı doğum günü hediyesini verdi.
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5 ay önce babasını bir trafik kazasında kaybeden Berke, o kazada kırılan saati onarılmış bir şekilde hediye olarak aldı.
Nişanlısı ve annesi tarafından düşünülen anlamlı hediye karşısında gözyaşlarına boğulan gencin TikTok'ta paylaşılan görüntüleri viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah