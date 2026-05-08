Uzak Şehir'in Bitirdiği Dizilerden 10 Reytinge Dayanan Diziye TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

08.05.2026 - 23:41

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

8 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay Çetin, yarışmacılar hakkında skandal sözler sarf ediyor.

Survivor'da karıştığı kavgaların ardından diskalifiye edilen Seren Ay Çetin, yarışmadan elenmesine rağmen bir türlü durmuyor. Survivor'a veda etmesinin ardından X ve Instagram hesabı üzerinden olay açıklamalar yapan Seren Ay, bu defa yarışmacılardan Can Berkay'a demediğini bırakmadı.

Akasya Durağı'nda Ali Kemal'i canlandıran Ateş Fatih Uçan, skandal yaratan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Kanal D'nin bir döneme damga vuran dizisi Akasya Durağı'nda çaycı Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan, verdiği röportajlarla dizi ve dizide yer alan oyunculara dair skandal açıklamalarda bulunuyor. Tatlı Röportajlar'a konuşan Ateş Fatih Uçan, Akasya Durağı'ndaki bazı oyuncularla bir daha aynı dizide rol almayacağını açıkladı.

Reyting kurbanı olup final kararı alınan yerli dizi sayısı her geçen gün artıyor.

Yaz sezonuna doğru yerli dizilerin akıbetleri belli olmaya başladı. Reyting düşüşü yaşayan yerli dizilerden Kıskanmak, Delikanlı ve Kuruluş Orhan için final kararı geldi. Öte yandan TRT yapımı Cennetin Çocukları dizisinin akıbeti henüz açıklanmadı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde bomba bir geri dönüş yaşanacak.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezon finalinde diziye veda eden Hasan Emre Avcı, yeni bölümde fenomen diziye geri dönüyor. Çimen'in dini nikahlı eşi Gökhan'ı canlandıran Hasan Emre Avcı, yeni bölüm öncesinde Instagram'dan diziye geri dönüşünü duyurdu.

2 sezondur pazartesi akşamlarının en çok reyting alan dizisi olan Uzak Şehir'in sezon finaline doğru kritik ayrılıkların yaşanacağı açıklandı.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de flaş ayrılıklar yaşanıyor. Boran'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu ve Şahin'e hayat veren Alper Çankaya'nın Uzak Şehir'e veda edeceği duyurulurken seyirciler, diğer karakterlerin akıbetini merak etti. Birsen Altuntaş, İpek ve Demir karakterinin Uzak Şehir'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda açıklama yaptı.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde pek çok ayrılık yaşanacak.

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala enfes reytingler alıyor. Yeni sezon onayını havada kapan Kızılcık Şerbeti kadrosunda arka arkaya ayrılıklar gerçekleşirken diziye kritik bir karakterin dahil olduğu açıklandı. Kızılcık Şerbeti'nde Seray Kaya'nın canlandırdığı Başak karakterinin abisi Asaf rolü için sürpriz oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Yüsra Geyik, Rahimcan Kapkap, İlker Aksum, Öykü Gürman gibi isimlerin rol alacağı Altı Üstü İstanbul'un hazırlıkları hızlandı.

Yeni sezonda Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Altı Üstü İstanbul dizisinin kadrosu netleşiyor. 15 Mayıs'ta çekimleri başlayacak dizinin kadrosuna bugün 5 oyuncu birden dahil oldu.

7 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

Dizilerin birer birer final ve sezon finali tarihleri netleşirken Sevdiğim Sensin ve Halef dizileri ikinci sezon onaylarını aldı. Rekabetin kızıştığı perşembe gününde zirvenin adı netleşti, rakibine fark attı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in diğer diziler üzerindeki etkisi belirgin şekilde devam ediyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sektöre yön vermeye devam ediyor. Uzak Şehir'in ardından artan toprak ve aşiret temalı dizilere yenileri eklenirken, dizinin karşısında duran ve pazartesi yayınlanmaya başlayan 4 dizi birden erken final kararı aldı. Yalnızca TRT dizisi Cennetin Çocukları dayanabildi.

Bayhan, sezonun en çok konuşulan ismi olmayı sürdürüyor.

Survivor 2025'in en çok konuşulan ismi olan Bayhan, sezon içinde yeni besteler yapabilmek için Acun Ilıcalı'dan kayıt cihazı istemişti. Acun Ilıcalı'nın özel izin vermesinin ardından da Bayhan'ın ilk şarkısı 'I'm Survivor' olmuş ve birleşme partisinde seslendirdiği şarkıyla büyük beğeni toplamıştı. Bayhan'ın şarkısı sonunda yayınlandı!

Sezon başından bu yana Taşacak Bu Deniz'de İso ve Oruç'un bir abisi olduğu biliniyordu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve cuma günlerini iple çekmemizi sağlayan Taşacak Bu Deniz'de tansiyon giderek yükseliyor. Sır çözülecek mi diye merak edilen diziye dahil olacak bir karakter de şimdiden ortalığı karıştırdı. İso ve Oruç'un abisi Fatih Furtuna karakterinin diziye dahil olacağı bilgisinin ardından karakteri kimin oynayacağı merak edilmişti. Ünlü bir oyuncunun dizideki oyuncuları ve yönetmeni takip etti, heyecan arttı!

Perşembe akşamları reyting zirvesinde yer alan Sevdiğim Sensin'de rol alan sevimli kuzu jenerikte yer almaya başladı.

Perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Sevdiğim Sensin dizisi dün akşam yine heyecanı yüksek bir bölümle ekrana geldi. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin jeneriğine dizide rol alan sevimli kuzu Revani'nin de adı eklendi. Sahneleri artan Revani izleyicilerin bir kısmını mutlu ederken, başta Aslıhan Gürbüz olmak üzere izleyicilerin bir kısmı ise minik kuzunun rol almasını eleştirdi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
