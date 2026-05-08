Sezon Boyunca Uzak Şehir'e Rakip Olan 4 Dizi Final Yaptı, Sadece TRT Dizisi Ayakta Kaldı!

Sezon boyunca pek çok dizi pazartesi akşamında yayın hayatına başlayarak şansını denedi.

Atv'de Aynı Yağmur Altında pazartesi başladı, ardından pazar gününe geçti ve erken final kararı aldı. Ben Leman ilk olarak pazartesi düşünüldü, ancak rekabete geçemeden cumartesi başladı ve final haberi erken geldi. Sakıncalı için de pazartesi düşünüldü, o da henüz başlayamadan çarşambaya alındı ve final yaptı. Yeraltı ve A.B.İ. dizileri için ilk düşünülen gün pazartesi olmasına rağmen rekabetten erken çekildiler ve günleri değişti. Pazartesi yayınlanan Delikanlı dizisi final kararı aldı. Pazartesi yayınlanıp yayına devam edebilen tek dizi Cennetin Çocukları oldu.