article/comments
article/share
Haberler
TV
Sezon Boyunca Uzak Şehir'e Rakip Olan 4 Dizi Final Yaptı, Sadece TRT Dizisi Ayakta Kaldı!

Sezon Boyunca Uzak Şehir'e Rakip Olan 4 Dizi Final Yaptı, Sadece TRT Dizisi Ayakta Kaldı!

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2026 - 12:29

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir sektöre yön vermeye devam ediyor. Uzak Şehir'in ardından artan toprak ve aşiret temalı dizilere yenileri eklenirken, dizinin karşısında duran ve pazartesi yayınlanmaya başlayan 4 dizi birden erken final kararı aldı. Yalnızca TRT dizisi Cennetin Çocukları dayanabildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in diğer diziler üzerindeki etkisi belirgin şekilde devam ediyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in diğer diziler üzerindeki etkisi belirgin şekilde devam ediyor.

Aşiret ve toprak temalı dizilerin artması bunun en büyük örneği. Uzak Şehir'in ardından 2025-2026 sezonunda Sevdiğim Sensin, Taşacak Bu Deniz, Gözleri KaraDeniz ve Bereketli Topraklar gibi pek çok yapım sezona başlamıştı.

Ancak yeni dizilerin yayına başlamasının yanı sıra Uzak Şehir'in bir diğer etkisi de erken final kararları oldu.

Ancak yeni dizilerin yayına başlamasının yanı sıra Uzak Şehir'in bir diğer etkisi de erken final kararları oldu.

Sezon boyunca pek çok dizi pazartesi akşamında yayın hayatına başlayarak şansını denedi. 

Atv'de Aynı Yağmur Altında pazartesi başladı, ardından pazar gününe geçti ve erken final kararı aldı. Ben Leman ilk olarak pazartesi düşünüldü, ancak rekabete geçemeden cumartesi başladı ve final haberi erken geldi. Sakıncalı için de pazartesi düşünüldü, o da henüz başlayamadan çarşambaya alındı ve final yaptı. Yeraltı ve A.B.İ. dizileri için ilk düşünülen gün pazartesi olmasına rağmen rekabetten erken çekildiler ve günleri değişti. Pazartesi yayınlanan Delikanlı dizisi final kararı aldı. Pazartesi yayınlanıp yayına devam edebilen tek dizi Cennetin Çocukları oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın