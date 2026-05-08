Ünlü Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Sevdiğim Sensin'de Rol Alan 'Kuzu' İçin Senariste Sert Çıktı

Merve Ersoy - TV Editörü
Perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Sevdiğim Sensin dizisi dün akşam yine heyecanı yüksek bir bölümle ekrana geldi. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizinin jeneriğine dizide rol alan sevimli kuzu Revani'nin de adı eklendi. Sahneleri artan Revani izleyicilerin bir kısmını mutlu ederken, başta Aslıhan Gürbüz olmak üzere izleyicilerin bir kısmı ise minik kuzunun rol almasını eleştirdi.

Revani adındaki sevimli kuzunun sahneleri geçtiğimiz haftalarda daha azdı. Ancak gelen talepler doğrultusunda Dicle ve Erkan karakteriyle sahneleri de artırıldı. Bu kez de izleyicilerin bir kısmı minik kuzunun bu ortama uygun olmadığını dile getirerek eleştiride bulundular.

Eleştiride bulunan isimlerden biri de ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz oldu.

Aslıhan Gürbüz Instagram hesabından ''Sevgili senaristler yazdığınız karaktere ek 20 günlük bebe hayvanla her yere sahne yazmak, o bebek hayvanı motora bindirmek, İstanbul u gezdirmek gibi motivasyonlarınızın neye dayandığını, bu yaratıcılığın ve vicdanın kaynağını merak ediyorum (elimde değil gerçekten merak) Harika da oyuncularınız var halbuki elinizde.' yazarak senariste sert çıktı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
