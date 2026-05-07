Taşacak Bu Deniz’e Katılan Celil Nalçakan’dan Sette İlk Kare!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 23:55

TRT 1’in popüler dizilerinden Taşacak Bu Deniz ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Her hafta heyecanı artıran bölümleriyle yüksek reytingler almayı başaran dizi sezonun en iddialı projesi. Geçtiğimiz günlerde de kadrosuna Celil Nalçakan’ın katıldığı öğrenilmişti. Şimdiyse setten bir fotoğraf sosyal medyada gündeme geldi.

En son Rüya Gibi dizisiyle ekranlarda olan Celil Nalçakan’ın yeni adresi Taşacak Bu Deniz.

Rüya Gibi’nin erken final yapmasıyla birlikte ekranlara veda eden Celil Nalçakan kısa sürede yeni bir anlaşma yaparak Taşacak Bu Deniz’in kadrosuna katılmıştı. Ünlü oyuncunun dizideki rolü için izleyiciler meraklı bekleyişe devam ediyor.

Celil Nalçakan’ın setten ilk karesi de sosyal medyada ilgi gördü.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe ile bir sahnesinin çekildiği görülen fotoğraf merakı artırdı. Karakterin diziye nasıl bir hikayeyle dahil olacağı tartışılıyor. Aynı zamanda kadroda ne kadar yer alacağı da merak edilen bir diğer unsurlardan. Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümüyle birlikte soru işaretleri sonlanacak.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
