Adı Değişen Atv Dizisi Altı Üstü İstanbul’un Kadrosuna Yeni Transfer!

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.05.2026 - 22:19

Altı Üstü İstanbul dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan yapımın kadrosu genişliyor. Genç oyuncuların yer aldığı proje son günlerde gündemde. Çekim takvimi de netleşmeye başladı. Oyuncu seçimleri sürerken yeni bir isim daha açıklandı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

NTC Medya’nın atv için hazırladığı Altı Üstü İstanbul dizisinde hazırlık süreci devam ediyor.

Dizinin çekimlerine 15 Mayıs tarihinde başlanması planlanıyor. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar yer alıyor. Senaryoyu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız birlikte kaleme alıyor. Yapım gençlik türündeki hikayesiyle dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosu da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Projede yer alacak yeni isimlerden biri Berk Ali Çatal oldu.

Genç oyuncu dizide Uzay karakterine hayat verecek. Uzay karakterinin hikayede önemli bir yerde duracağı belirtiliyor. Karakterin Emir’le karşı karşıya geleceği öğrenildi. Emir rolünde Rahimcan Kapkap yer alıyor. Dizide İlker Aksum Bayram karakterini canlandıracak. Öykü Gürman ise Fahriye rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kadroda ayrıca Kaan Çakır da bulunuyor. Oyuncu dizide Galip karakterini oynayacak. Sacide Taşaner Pamuk karakterine hayat verecek. Yüsra Geyik Nihal rolüyle projede yer alacak. Cem Söküt ise Şeker İbo karakterini canlandıracak.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
