article/comments
article/share
Haberler
TV
Rakibini Alt Etti, 10'a Merdiven Dayadı: 7 Mayıs Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Rakibini Alt Etti, 10'a Merdiven Dayadı: 7 Mayıs Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.05.2026 - 13:29

7 Mayıs Perşembe reyting sonuçları belli oldu. 

Dizilerin birer birer final ve sezon finali tarihleri netleşirken Sevdiğim Sensin ve Halef dizileri ikinci sezon onaylarını aldı. Rekabetin kızıştığı perşembe gününde zirvenin adı netleşti, rakibine fark attı.

Bakalım reyting sonuçları ne olmuş?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

7 Mayıs Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

Sevdiğim Sensin sezona bomba gibi başladı. Daha önce 10 reytingi gören dizi bu hafta da rekoruna yaklaştı. Halef ise tüm kategorilerde düşüşünü sürdürdü. Pek çok dizi final kararı verirken Sevdiğim Sensin ve Halef yeni sezon onayını alan diziler arasında yer aldı. Sevdiğim Sensin başarısının ardından İnci Taneleri bu sezon kararlaştırdığından önce final yaparken yeni sezonda perşembe gününe başka bir dizi gelecek mi merak konusu...

7 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları

7 Mayıs Perşembe Total, AB ve ABC1 reyting sonuçları

TOTAL

1.Sevdiğim Sensin 9.58

2.Halef Köklerin Çağrısı 6.46

AB

1.Sevdiğim Sensin 6.61

2.Halef Köklerin Çağrısı 4.38

ABC1

1.Sevdiğim Sensin 8.80

2.Halef Köklerin Çağrısı 5.32

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın