article/comments
article/share
Haberler
TV
Ayrılıkların Bitmediği Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor!

Ayrılıkların Bitmediği Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Dahil Oluyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.05.2026 - 17:01

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezonuyla ekrana gelmesine rağmen hala enfes reytingler alıyor. Yeni sezon onayını havada kapan Kızılcık Şerbeti kadrosunda arka arkaya ayrılıklar gerçekleşirken diziye kritik bir karakterin dahil olduğu açıklandı. Kızılcık Şerbeti'nde Seray Kaya'nın canlandırdığı Başak karakterinin abisi Asaf rolü için sürpriz oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde pek çok ayrılık yaşanacak.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde pek çok ayrılık yaşanacak.

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz günlerde Yağız karakterini canlandıran Gökberk Demirci veda etmişti. Öte yandan merakla beklenen sezon finalinde dizinin Çimen'ini canlandıran Selin Türkmen'in ayrılacağı açıklandı. Ayrılık haberleri peş peşe gelirken Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz bir ismin dahil olacağı duyuruldu.

Oyuncu Yiğit Kalkavan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu Yiğit Kalkavan, Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil oldu.

4. sezonda Başak karakteriyle diziye dahil olan Seray Kaya'nın abisi Asaf'ı canlandıracak oyuncu için bir süredir arayış devam ediyordu. Başak'ın abisi Asaf rolü için oyuncu Yiğit Kalkavan'la anlaşmaya varıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın