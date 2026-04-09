Ücretsiz Türk Dizisi Nasıl İzlenir? Yasal ve Altyazılı Platformlar

Diziler gerçekten ücretsiz mi?

Evet; puhutv, tabii ve YouTube gibi platformlar reklam destekli (AVOD) modelle çalıştığı için izleyiciden ücret talep etmezler.

VPN kullanmak gerekir mi?

Eğer yurt dışındaysanız ve puhutv gibi Türkiye merkezli bir platformdan izlemek istiyorsanız lisans kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda YouTube resmi kanalları veya yerel yayıncılar (Mitele, ViX vb.) en güvenli yoldur.

İngilizce veya Arapça altyazı her dizide var mı?

Her dizide bulunmaz ancak uluslararası dağıtımı yapılan popüler dizilerin mutlaka yabancı dilde bir YouTube kanalı veya tabii üzerinde dil desteği vardır.

Netflix veya Disney+ ücretsiz mi?

Hayır, bu platformlar abonelik tabanlıdır. Ancak oradaki Türk yapımlarını ücretsiz izlemek istiyorsanız, platformların sunduğu 'deneme süresi' kampanyalarını takip edebilirsiniz.