Ücretsiz Türk Dizisi Nasıl İzlenir? Yasal ve Altyazılı Platformlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.04.2026 - 23:52

Türk dizileri son yıllarda yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor. Bu ilgiyle birlikte “Türk dizileri ücretsiz nasıl izlenir?” sorusu da sıkça araştırılıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan izleyiciler, hem yasal hem de altyazılı seçenekleri merak ediyor. Günümüzde birçok platform, dizileri ücretsiz ve erişilebilir şekilde sunuyor. Ancak her platformun yayın hakkı ve erişim durumu ülkeye göre değişebiliyor. Peki Türk dizilerini ücretsiz ve yasal olarak nereden izleyebilirsiniz? 2026 yılı için en güncel platformları derledik.

Türkiye’de Ücretsiz ve Yasal İzleme Seçenekleri

  • puhutv: Türkiye'nin en köklü ücretsiz platformudur. ŞahsiyetDip gibi orijinal yapımların yanı sıra Star TV ve Show TV arşivindeki yüzlerce diziyi HD kalitede, kayıt olmadan ücretsiz izleyebilirsiniz.

  • tabii (TRT): TRT’nin uluslararası dijital platformudur. Temel paket tamamen ücretsizdir. Diriliş ErtuğrulTeşkilat ve Gönül Dağı gibi popüler dizilerin yanı sıra sadece bu platforma özel üretilen orijinal yapımlara erişim sağlar.

  • YouTube Resmi Kanallar: Neredeyse tüm yapım şirketleri (Ay Yapım, Tims&B, OGM Pictures) ve TV kanalları (NOW, Kanal D, TV8), dizilerin bölümlerini yayınlandıktan hemen sonra resmi kanallarına yüklemektedir.

  • Kanal Web Siteleri: Kanal D, Star TV, NOW ve Show TV gibi kanalların kendi web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden 'Arşiv' veya 'Diziler' sekmesinden tüm bölümlere ücretsiz ulaşılabilir.

Ücretsiz Türk Dizisi ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

  • Univision / ViX: Amerika’daki İspanyolca konuşan geniş kitle için Türk dizileri bir fenomen halindedir. ViX platformu üzerinden birçok popüler diziye 'Amor Eterno' veya 'Mujer' gibi isimlerle ücretsiz (reklam destekli) erişebilirsiniz.

  • YouTube (Official English Channels): Türk yapım şirketleri (Ay Yapım, Tims&B vb.), ABD pazarı için özel İngilizce altyazılı kanallar yönetmektedir. Bu kanallar üzerinden tam bölümleri HD kalitede ücretsiz izleyebilirsiniz.

Ücretsiz Türk Dizisi İspanya'da Nereden İzlenir?

  • Mitele (Mediaset Spain): İspanya’da Türk dizilerinin kalesi olan Mediaset bünyesindeki Mitele platformu, yayınlanan dizileri (Örn: Love is in the AirKara Sevda) web ve uygulama üzerinden ücretsiz izleme imkanı sunar.

  • Atresplayer (Atresmedia): Nova kanalında yayınlanan popüler Türk yapımları, Atresplayer üzerinden İspanyolca dublaj seçenekleriyle takip edilebilir.

  • YouTube (Spanish Dubbed): İspanyolca konuşulan ülkeler için hazırlanan resmi 'Turkish Drama' kanalları en büyük ücretsiz kaynaktır.

Ücretsiz Türk Dizisi İtalya'da Nereden İzlenir?

  • Mediaset Infinity: İtalya’da 'Endless Love' (Kara Sevda) ve 'Terra Amara' (Bir Zamanlar Çukurova) gibi diziler reyting rekorları kırmaktadır. Canale 5’te yayınlanan bu dizilerin tüm bölümleri Mediaset Infinity üzerinden online ve ücretsiz olarak izlenebilir.

  • RAI Play: Zaman zaman belirli Türk yapımları İtalyan devlet kanalı RAI’nin dijital platformunda altyazılı veya dublajlı olarak yer alabilmektedir.

Ücretsiz Türk Dizisi Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman, Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

  • OSN+ (Orbit Showtime Network): Orta Doğu'nun lider platformu olan OSN+, devasa bir Türk dizisi kütüphanesine sahiptir. Profesyonel Arapça dublaj (genellikle Suriye lehçesi) ve altyazı seçenekleri sunar.

  • Shahid (MBC Group): Bölgenin en büyük streaming platformudur. Birçok Türk dizisi TV yayınıyla eş zamanlı veya hemen sonra Shahid üzerinden 'ücretsiz/reklamlı' veya 'VIP' seçenekleriyle izlenebilir.

  • StarzPlay: Özellikle Körfez ülkelerinde popüler olan bu platform, aksiyon ve dram türündeki Türk dizilerini yüksek kalitede sunmaktadır.

  • YouTube (Official Arabic Channels): 'Al Hub Al A'ma' (Kara Sevda) veya 'Ikhwati' (Kardeşlerim) gibi isimlerle açılan resmi Arapça kanallar, bu coğrafyadaki izleyiciler için en hızlı ve ücretsiz erişim noktasıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

  • Diziler gerçekten ücretsiz mi?

Evet; puhutv, tabii ve YouTube gibi platformlar reklam destekli (AVOD) modelle çalıştığı için izleyiciden ücret talep etmezler.

  • VPN kullanmak gerekir mi?

Eğer yurt dışındaysanız ve puhutv gibi Türkiye merkezli bir platformdan izlemek istiyorsanız lisans kısıtlamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda YouTube resmi kanalları veya yerel yayıncılar (Mitele, ViX vb.) en güvenli yoldur.

  • İngilizce veya Arapça altyazı her dizide var mı?

Her dizide bulunmaz ancak uluslararası dağıtımı yapılan popüler dizilerin mutlaka yabancı dilde bir YouTube kanalı veya tabii üzerinde dil desteği vardır.

Hayır, bu platformlar abonelik tabanlıdır. Ancak oradaki Türk yapımlarını ücretsiz izlemek istiyorsanız, platformların sunduğu 'deneme süresi' kampanyalarını takip edebilirsiniz.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
