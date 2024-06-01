Tutuklanan Sapık Üvey Babadan Feyza Civelek'in Tepki Alan Oyunculuğuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Tutuklanan Sapık Üvey Babadan Feyza Civelek'in Tepki Alan Oyunculuğuna Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
1 Haziran Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ağzımız bir karış açık izledik. Fenomen dizide Ömer ve Görkem'in ilişkisi açığa çıkarken, Nilay'ın bu bilgiyi Pembe'ye söylemesiyle herkesin bu sırra ortak olacağı belli oldu.
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti son bölümünde Onaylı Randevu Sistemi'ni anlattıkları bir sahneyle ekrana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu sahne için teşekkür etti.
2 sezondur Cuma akşamlarına damga vuran dizi Kızılcık Şerbeti kaos ve entrikayla hepimizi hop oturtup hop kaldırmaya devam ediyor. 66. bölümüyle sezon finali yapan Kızılcık Şerbeti tüm bombaların patladığı enfes bir fragman yayınlarken, bu fragmana tepkiler gecikmedi.
Son olarak Star TV'de yayınlanan Sakla Beni dizisinde rol alan Cemre Baysel'in dizinin final yapmasının ardından ne yapacağı merak konusu olurken, beklenen haber Birsen Altuntaş'tan geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne yeni gelin Görkem'in psikopatlığı damga vurdu. Kendini darp edip ardından Nilay'a suç atan Görkem'in şeytanlığı hepimizi dumur ederken, bu sahnede Nilay'a hayat veren Feyza Civelek'in ağladığı anlara tepki yağdı.
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Yaz dönemi gelirken kanallar bu ara sezon için planlarını açıkladı. Yaz dizisi yapmama kararı alan kanallar eski dizileri yayınlama kararı alırken, NOW popüler yaz dizilerinden Sel Çal Kapımı'yı Cumartesi akşamları yayınlayacağını duyurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, geçtiğimiz günlerde rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun lafını kesip durmasıyla gündem olmuştu. Sevilen diziden bu sahneye gönderme gecikmedi.
Müge Anlı'ya kayıp ihbarında bulunan Selahattin Yalnız, evden kaçan üvey kızları için programa dahil olurken olay aslında bambaşka bir hikâyesi olduğu ortaya çıktı. Yayına gelen iki genç kız Selahattin Yalnız tarafından defalarca tecavüze uğradıklarını delillerle açıklarken, sapık üvey baba için tutuklama kararı verildi.
Show TV'nin tartışmasız en iyi işlerinden Kızılcık Şerbeti'nin fragmanına günler kala diziden ayrılan isimler duyurulmaya başladı. Rüzgar karakterine hayat veren Yiğit Kirazcı'nın Şerbo'ya veda edeceği belli olurken, Birsen Altuntaş ikinci oyuncuyu da açıkladı.
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