Turabi'nin Hilmi Cem Yorumundan Demet Akbağ'ın Sandık Kokusu İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Turabi'nin Hilmi Cem Yorumundan Demet Akbağ'ın Sandık Kokusu İtirafına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Mayıs Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Turabi ve Hilmi Cem'in daha önce Survivor'da kurdukları dostluk, yarışma sonrası bitmişti. Sakatlığı sebebiyle Survivor All Star'a veda eden Turabi, eski dostuna gelen kırıcı yoruma kayıtsız kalmadı!
2. Ekranların sevilen dizisi 'Yargı'nın başrollerini paylaşan ve herkes tarafından beğenilen Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ikilisinin yeni sosyal medya paylaşımı güldürdü!
3. Yıllar sonra bu da oldu! Aşk-ı Memnu'nun efsaneleri Adnan Ziyagil ve Nihal Ziyagil yeniden buluştu. Birbirlerine sıkı sıkı sarılan Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın pozu buram buram nostalji yaşattı!
5. Ünlü oyuncu Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılarak Selim'in sorularını yanıtlamıştı. Akbağ'ın Sandık Kokusu'yla ilgili itirafı şok etkisi yarattı!
6. Survivor All Star'da iyi bir performans göstermesine rağmen bir süredir sakat olan Yasin, Poyraz'la oynadığı düello sonunda yarışmaya veda etmişti. Yasin için Survivor Ekstra programında "gevşek ve şuursuz" diyen Hanzade Durmuş da bu sözleriyle çok eleştirilmişti. Yarışma sonrasında Yasin, Hanzade'ye sert çıktı!
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7. atv'nin uzun süredir devam eden dizisi Ateş Kuşları için final kararı verilmişti. Dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan, final hakkında ilk kez konuştu.
8. Bahar dizisi ekranda resmen çiçek açtırırken, dizide Seren'i canlandıran Nil Sude Albayrak'ın bu sezon final yapan Aile dizisinde rol aldığını fark ettik.
9. Kızıl Goncalar dizi oyuncuları set sonrası buluştu. Dizide Ayza karakterine hayat veren Melisa Doğu hesabından paylaştığı videolar ile gündem oldu.
10. Esra Erol'un ATV'deki programında dikkat çeken bir olay yaşandı. Afyonkarahisar'dan 31 yaşında, iki çocuk sahibi Gökhan Bulut, 22 Nisan'da ortadan kaybolan ve "Üç harflilerle evliyim" iddiasında bulunan eşi Döndü Bulut'un kaybolduğunu bildirdi. Esra Erol ve ekibi, Döndü hanımı buldu. Gökhan Bulut'un paylaştığı görüntüler izleyicileri dehşete düşürdü.
11. Gülse Birsel'in yetenekli kaleminden çıkan Avrupa Yakası dizisinin ikonik karakteri Selin Yerebakan'ı hatırlamayan yok. Evrim Akın'ın canlandırdığı Selin karakterinin tarih ilk influencerı olduğunu biliyor muydunuz?
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12. Müge Anlı'ya konuk olan Bahri Ataş, kayıp olan amcaoğlu Şaban Ataş'ı bulmak için yardım istedi. Bahri Ataş, Şaban'ın formaliteden boşandığı iddia edilen eşi hakkında çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Olay, tanıkların ortaya attığı şok edici iddialarla daha da karmaşık bir hale geldi.
13. Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacısı Yunus Emre, karıştığı tartışmalar sonrası aldığı ödül cezalarıyla tam anlamıyla Survivor'ı yaşadı. Son bölümde ödül cezası biten Yunus Emre'nin ödül açıklanırken sabırsız halleri gündem oldu.
14. TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Halime Hatun karakterini canlandıran Emine Ün'ün son bölümdeki performansı beğeni topladı.
15. Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinin finalinde Bihter'in intihar edeceğini hepimiz istemeyerek de olsa kabul etsek de Bihter'in Behlül'e olan aşkından mı yoksa gururundan mı intihar ettiği tam bir muammaydı. Bir X kullanıcısı, bu olaya Bihter'in burcu üzerinden baktı.
16. Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Bahar dizisine dahil oldu. Dora Ersoy karakterine hayat verecek olan Allen ile Evren (Buğra Gülsoy) ikilisi arasında neler yaşanacak, işte detaylar...
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17. Survivor All Star'ın bitmesine 1 ay kala ada hayatında beklenmedik şeyler oluyor. Önceleri Yunus Emre'yle yakın olan Aleyna'nın bir anda ona karşı düşman olup Nagihan ve Nefise'yle ittifak kurması herkesi şaşırtırken, Aleyna bu konu hakkında açıklama yaptı.
18. Survivor All Star'ın bitmesine çok az bir süre kalırken, en iyi yarışmacıların kıyasıya mücadelesi tam gaz devam ediyor. Birleşme partisinden sonra yarışmaya yeni kurallar geleceği söylenirken, Acun Ilıcalı konseyde yeni düzeni açıkladı.
19. Netflix yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin galasına katılan Serenay Sarıkaya ve Metin Akdülger, Medcezir'den sonra ilk kez bir araya gelirken, Akdülger'den Sarıkaya'ya bomba Medcezir göndermesi geldi.
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