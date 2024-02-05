TÜİK Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı: Maaşlar Erimeye Başladı! Ocak Ayında Enflasyon Hızlandı
TÜİK Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı: Maaşlar Erimeye Başladı! Ocak Ayında Enflasyon Hızlandı
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TÜİK TÜFE verilerine göre, aylık artış yüzde 6,70 olurken, yıllık artış da yüzde 64,86 oldu. Tüketici fiyatları Ocak ayında beklentilerin bir miktar üzerinde açıklandı.
Ekonomistler anketlerde yıllık enflasyonu yüzde 64,76 seviyelerinde bekliyordu (Foreks Haber Anketi).
TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı olurken, buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı. Yİ-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.
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