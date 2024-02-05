TÜİK Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı: Maaşlar Erimeye Başladı! Ocak Ayında Enflasyon Hızlandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu. Gıda enflasyonu da yüzde 69,71 oldu.