Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
TÜİK Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı: Maaşlar Erimeye Başladı! Ocak Ayında Enflasyon Hızlandı

TÜİK Yılın İlk Enflasyonunu Açıkladı: Maaşlar Erimeye Başladı! Ocak Ayında Enflasyon Hızlandı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 10:00 Son Güncelleme: 05.02.2024 - 10:11

TÜİK 2024 yılının ilk ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Piyasa beklentileri enflasyonda artış oranında hızlanma yönündeydi. Enflasyon beklentilerin bir miktar üzerinde geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TÜİK TÜFE verilerine göre, aylık artış yüzde 6,70 olurken, yıllık artış da yüzde 64,86 oldu. Tüketici fiyatları Ocak ayında beklentilerin bir miktar üzerinde açıklandı.

TÜİK TÜFE verilerine göre, aylık artış yüzde 6,70 olurken, yıllık artış da yüzde 64,86 oldu. Tüketici fiyatları Ocak ayında beklentilerin bir miktar üzerinde açıklandı.

Tüketici fiyatları Ocak ayında beklentilerin bir miktar üzerinde açıklandı. Enflasyondaki yükselişle maaş zamları da erimeye başlamış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,86, aylık %6,70 arttı.

ENAG da Ocak ayı enflasyonunu bu şekilde açıklamıştı.

Ekonomistler anketlerde yıllık enflasyonu yüzde 64,76 seviyelerinde bekliyordu (Foreks Haber Anketi).

Ekonomistler anketlerde yıllık enflasyonu yüzde 64,76 seviyelerinde bekliyordu (Foreks Haber Anketi).

Asgari ücret artışı, yönetilen fiyat ve otomatik vergi ayarlamalarıyla Ocak ayında enflasyon eğiliminin yeniden yükselmesi öngörülüyordu. 

Seçim sonrasına ötelenen fiyat ayarlamaları ve geçen yıldaki düşük baz oranı nedeniyle yıllık enflasyonun ilk yarıda yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre %54,72 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %40,62 ile giyim ve ayakkabı olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,27 ile lokanta ve oteller oldu. Gıda enflasyonu da yüzde 69,71 oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı olurken, buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,61 ile giyim ve ayakkabı olurken, buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %17,68 ile sağlık oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı. Yİ-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %44,20, aylık %4,14 arttı. Yİ-ÜFE on iki aylık ortalamalara göre %47,35 artış gösterdi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
3
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?