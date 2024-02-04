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TCMB'de Değişim Sonrası İlk İcraat: Bankalara Zorunlu Karşılık "Karşılığı" Verilecek

TCMB'de Değişim Sonrası İlk İcraat: Bankalara Zorunlu Karşılık "Karşılığı" Verilecek

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.02.2024 - 23:06

Hafize Gaye Erkan'ın Resmi Gazete'de görevden alınarak yerine Fatih Karahan'ın gelmesi sonrasında Merkez Bankası’nın yeni yönetimi zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

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Cuma akşam saatlerinden Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden affını istediğini açıklamış, saatler sonra da yayımlanan Resmi Gazete'de yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın atandığı açıklanmıştı.

Cuma akşam saatlerinden Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden affını istediğini açıklamış, saatler sonra da yayımlanan Resmi Gazete'de yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın atandığı açıklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında değişim sonrası yeni yönetim, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında değişim sonrası yeni yönetim, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Mevduat bankalarının TL zorunlu karşılıklarına belirlenen kısmı üzerinden faiz ödenmesi, katılım bankalarına da TL zorunlu karşılıklara belirlenen kısım üzerinden indirim yapılmasına dair düzenleme yapıldı.

Bankaların uzun süredir talep ettiği zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi için TCMB'nin yeni yönetimi ilk hamlesini yaptı.

Bankaların uzun süredir talep ettiği zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi için TCMB'nin yeni yönetimi ilk hamlesini yaptı.

TCMB, Zorunlu Karşılıklar Tebliği’nde yapılan değişiklikle, KKM'de yenileme ve TL’ye geçiş oranı çerçevesinde, TL ZK'lar için bankalara faiz ödeyecek. Katılım bankaları için de düzenleme indirim olarak uygulanacak.

Faiz ödemesiyle oluşacak likidite genişlemesinin ise sınırlı kalması için ödemeler çeşitli koşullar çerçevesinde hesaplanacak.

Sosyal medyada da karar bu şekilde yorumlandı.

Sosyal medyada da karar bu şekilde yorumlandı.
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