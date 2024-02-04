TCMB'de Değişim Sonrası İlk İcraat: Bankalara Zorunlu Karşılık "Karşılığı" Verilecek

TCMB, Zorunlu Karşılıklar Tebliği’nde yapılan değişiklikle, KKM'de yenileme ve TL’ye geçiş oranı çerçevesinde, TL ZK'lar için bankalara faiz ödeyecek. Katılım bankaları için de düzenleme indirim olarak uygulanacak.

Faiz ödemesiyle oluşacak likidite genişlemesinin ise sınırlı kalması için ödemeler çeşitli koşullar çerçevesinde hesaplanacak.