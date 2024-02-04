TCMB'de Değişim Sonrası İlk İcraat: Bankalara Zorunlu Karşılık "Karşılığı" Verilecek
TCMB'de Değişim Sonrası İlk İcraat: Bankalara Zorunlu Karşılık "Karşılığı" Verilecek
Hafize Gaye Erkan'ın Resmi Gazete'de görevden alınarak yerine Fatih Karahan'ın gelmesi sonrasında Merkez Bankası’nın yeni yönetimi zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
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Cuma akşam saatlerinden Hafize Gaye Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevden affını istediğini açıklamış, saatler sonra da yayımlanan Resmi Gazete'de yerine yardımcılarından Fatih Karahan'ın atandığı açıklanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığında değişim sonrası yeni yönetim, zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
Bankaların uzun süredir talep ettiği zorunlu karşılıklara faiz ödenmesi için TCMB'nin yeni yönetimi ilk hamlesini yaptı.
Sosyal medyada da karar bu şekilde yorumlandı.
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