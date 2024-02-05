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Beklenen Enflasyon Önce ENAG'dan Geldi: Aylık Artış Tek Hanede Kaldı!

Beklenen Enflasyon Önce ENAG'dan Geldi: Aylık Artış Tek Hanede Kaldı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 09:23

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %9,38 arttı

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ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da %129,11 olarak gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da %129,11 olarak gerçekleşti.

ENAG, notunda 'Yönetilen ve yönlendirilen gruptaki madde ve alt ürün çeşidindeki fiyat baskısı devam etmektedir. Bu ise alternatif maliyetleri artırarak gelir dağılımını bozmaktadır' denildi.

Ocak 2024, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri bu şekilde oldu.

Ocak 2024, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri bu şekilde oldu.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise %16,42 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise %16,42 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.
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