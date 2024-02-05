Beklenen Enflasyon Önce ENAG'dan Geldi: Aylık Artış Tek Hanede Kaldı!
Beklenen Enflasyon Önce ENAG'dan Geldi: Aylık Artış Tek Hanede Kaldı!
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %9,38 arttı
İçeriğin Devamı Aşağıda
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ocak ayında %9,38 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı da %129,11 olarak gerçekleşti.
Ocak 2024, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) seyri günlük bazda BIST100, ABD Doları döviz kuru ve Faiz oranı (2 yıllık devlet tahvili) göstergelerinin günlük verileri bu şekilde oldu.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %0,00 ile Sağlık en fazla yükseliş ise %16,42 ile Giyim ve Ayakkabı kaleminde gerçekleşmiştir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda